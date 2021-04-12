После вакцинации против COVID-19 человек заразен еще 60 дней – очередной фейк обсуждают в соцсетях

В мессенджере Telegram казахстанцы обсуждают гипотезу о том, что привитым от COVID-19 необходимо соблюдать карантин в течение 60 дней, так как они заразны. Это мнение они подкрепляют примером того, что при вакцинации против полиомиелита детей изолируют от общества именно на такой срок. Stopfake.kz разобрался, почему это теория неверна, передает Kazpravda.kz.
Во-первых, сравнение вакцины от полиомиелита и вакцины от COVID-19 – некорректно. Существуют два вида вакцин против полиомиелита: оральная полиомиелитная вакцина (ОПВ), в которой содержатся живые ослабленные вирусы, и инактивированная (ИПВ), которая вводится посредством инъекции. Согласно Национальному календарю профилактических прививок, в Казахстане используются оба типа.
При использовании оральной полиомиелитной вакцины живые ослабленные вирусы попадают в желудочно-кишечный тракт, видоизменяются и выделяются с калом в течение 6 недель после вакцинации. Это может привести к вакциноассоциированному полиомиелиту (ВАП) как у самого привитого (в случае иммунодефицитного состояния), так и среди не привитых контактных лиц. Поэтому в детских садах и других коллективах привитых и непривитых детей разобщают на 60 дней.
Вакцины против COVID-19 разрабатываются на различных платформах, однако среди уже используемых в мире препаратов пока нет ни одного, созданного на основе живого ослабленного вируса.
Вакцина «Спутник V», которую используют в Казахстане, не содержит живого вируса. Она является двухвекторной вакциной на основе аденовирусного вектора. Вектор – это вирус, лишенный гена размножения и не представляющий опасности для человека. Его используют для транспортировки в клетку человека S-белка, который содержится на шипах коронавируса. После человеческие клетки начинают вырабатывать эти белки самостоятельно, а иммунная система распознает их как чужеродные и производит антитела. Впоследствии эти антитела защищают человека от настоящего вируса. Таким образом, с дозой вакцины в организм не вводится полноценный вирус, способный вызвать болезнь.
Это подтвердила профессор, доктор медицинских наук, проректор по клинической работе НАО "Медицинский университет Караганды", внештатный инфекционист МЗ РК Бахыт Кошерова.
"Спутник V" — векторная вакцина. В ней использован не целый вирус, а лишь S-белок, который в составе целого вируса и вызывает тяжелую форму заболевания и осложнения. А поскольку это лишь частица вируса, то сама по себе она не может вызвать заболевание. Поэтому вакцинированный человек ни в коем случае не является источником вируса. Данный белок вводится в организм для того, чтобы к нему выработались антитела. И когда вакцинированный человек встретится с настоящим вирусом, его организм сможет дать ответ этому патогену. То есть, он либо не заболеет вообще, либо перенесет заболевание в легкой форме без каких-либо осложнений", — пояснила она.
Тем не менее привитый человек может заразить окружающих, но происходит это не из-за самой вакцины.
Как сообщил врач-вакцинолог Евгений Тимаков изданию "Газета.Ru", вакцина не дает вирусу дойти до органа, который он способен поразить. Однако от попадания его на слизистые оболочки из окружающей среды препарат не защищает.
"При вакцинации, скорее всего, не будет повышаться местный иммунитет слизистых, поэтому коронавирус сможет зацепиться и начать размножаться в носоглотке. Тем самым человек станет источником инфекции", — рассказал врач Евгений Тимаков.
Для того, чтобы исключить возможность заражения окружающих, даже будучи вакцинированным, необходимо соблюдать установленные санитарные требования: носить маску, часто мыть руки с мылом и отказаться от посещения людных мест без крайней необходимости. Изолировать себя от общества после получения вакцины не нужно.
Из этого следует, что вывод о заразности привитых от КВИ на основании того, что получившие прививку от полиомиелита могут заразить окружающих, некорректен. Эти вакцины созданы на разных платформах и по разным технологиям. Принципы их действия также различны.
Во-первых, сравнение вакцины от полиомиелита и вакцины от COVID-19 – некорректно. Существуют два вида вакцин против полиомиелита: оральная полиомиелитная вакцина (ОПВ), в которой содержатся живые ослабленные вирусы, и инактивированная (ИПВ), которая вводится посредством инъекции. Согласно Национальному календарю профилактических прививок, в Казахстане используются оба типа.
При использовании оральной полиомиелитной вакцины живые ослабленные вирусы попадают в желудочно-кишечный тракт, видоизменяются и выделяются с калом в течение 6 недель после вакцинации. Это может привести к вакциноассоциированному полиомиелиту (ВАП) как у самого привитого (в случае иммунодефицитного состояния), так и среди не привитых контактных лиц. Поэтому в детских садах и других коллективах привитых и непривитых детей разобщают на 60 дней.
Вакцины против COVID-19 разрабатываются на различных платформах, однако среди уже используемых в мире препаратов пока нет ни одного, созданного на основе живого ослабленного вируса.
Вакцина «Спутник V», которую используют в Казахстане, не содержит живого вируса. Она является двухвекторной вакциной на основе аденовирусного вектора. Вектор – это вирус, лишенный гена размножения и не представляющий опасности для человека. Его используют для транспортировки в клетку человека S-белка, который содержится на шипах коронавируса. После человеческие клетки начинают вырабатывать эти белки самостоятельно, а иммунная система распознает их как чужеродные и производит антитела. Впоследствии эти антитела защищают человека от настоящего вируса. Таким образом, с дозой вакцины в организм не вводится полноценный вирус, способный вызвать болезнь.
Это подтвердила профессор, доктор медицинских наук, проректор по клинической работе НАО "Медицинский университет Караганды", внештатный инфекционист МЗ РК Бахыт Кошерова.
"Спутник V" — векторная вакцина. В ней использован не целый вирус, а лишь S-белок, который в составе целого вируса и вызывает тяжелую форму заболевания и осложнения. А поскольку это лишь частица вируса, то сама по себе она не может вызвать заболевание. Поэтому вакцинированный человек ни в коем случае не является источником вируса. Данный белок вводится в организм для того, чтобы к нему выработались антитела. И когда вакцинированный человек встретится с настоящим вирусом, его организм сможет дать ответ этому патогену. То есть, он либо не заболеет вообще, либо перенесет заболевание в легкой форме без каких-либо осложнений", — пояснила она.
Тем не менее привитый человек может заразить окружающих, но происходит это не из-за самой вакцины.
Как сообщил врач-вакцинолог Евгений Тимаков изданию "Газета.Ru", вакцина не дает вирусу дойти до органа, который он способен поразить. Однако от попадания его на слизистые оболочки из окружающей среды препарат не защищает.
"При вакцинации, скорее всего, не будет повышаться местный иммунитет слизистых, поэтому коронавирус сможет зацепиться и начать размножаться в носоглотке. Тем самым человек станет источником инфекции", — рассказал врач Евгений Тимаков.
Для того, чтобы исключить возможность заражения окружающих, даже будучи вакцинированным, необходимо соблюдать установленные санитарные требования: носить маску, часто мыть руки с мылом и отказаться от посещения людных мест без крайней необходимости. Изолировать себя от общества после получения вакцины не нужно.
Из этого следует, что вывод о заразности привитых от КВИ на основании того, что получившие прививку от полиомиелита могут заразить окружающих, некорректен. Эти вакцины созданы на разных платформах и по разным технологиям. Принципы их действия также различны.