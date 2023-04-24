После жалоб фермеров МСХ Казахстана отменило одно из требований для получения субсидий

Сельское хозяйство, Цифровизация
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Исключено требование по использованию агрохимических картограмм. Также до 31 декабря 2023 года вводится отсрочка по оцифровке полей через АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары».

Фото: Kazpravda.kz

В Минсельхозе Казахстана решили отменить требование по обязательному наличию агрохимической картограммы для получений субсидий фермерами. К такому решению пришли после много численных жалоб фермеров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МСХ.

«В министерство сельского хозяйства поступает множество обращений аграриев, по большей части из Алматинской, Жетысуской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областей об отсутствии возможности получить удешевленные удобрения. Причиной они называют наличие карты полей и агрохимической картограммы, не позволяющие фермерам подать заявки на портале gosagro.kz», – рассказали в МСХ. 

В ведомстве отметили, что ранее в системе Qoldau поля действительно оцифровывались самостоятельно фермером, без проверки достоверности введенных данных и какого-либо форматно-логистического контроля.

«Сейчас же на портале gosagro.kz в основу для получения субсидий ложатся данные космического мониторинга земель. При этом исключена возможность ввода параметров вручную, когда фермер, что называется «на глаз» определял севооборот и границы своих полей. В то же время, при расхождении данных по участкам, они могут быть скорректированы в АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары», – отмечают представители Минсельхоза.

В ведомстве привели следующие данные: фермерами пяти вышеуказанных областей на портале gosagro.kz подано 837 заявок на субсидирование покупки удобрений на 23,5 млрд тенге, из которых 350 заявок было отклонено Управлениями сельского хозяйства соответствующих регионов, одобрено 47 заявок. Основной причиной отказа в господдержке является отсутствие агрохимических картограмм, требование по которым вступило в силу 1 января 2023 года, в соответствии с утвержденными Правилами субсидирования по повышению урожайности и качества продукции растениеводства. До 1 января 2023 года требования по агрохимическим картограммам отсутствовали.

«Вместе с тем, чтобы решить данный вопрос МСХ, утверждены поправки в вышеуказанные правила. Таким образом исключается требование по использованию агрохимических картограмм. 24 апреля 2023 года данные поправки вступают в силу.

Также до 31 декабря 2023 года вводится отсрочка по оцифровке полей через АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары». Однако до установленного срока фермерам необходимо в обязательном порядке откорректировать данные полей в соответствии с правоустанавливающими документами. Соответствующий график будет утвержден МСХ совместно с АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары», – резюмировали в МСХ Казахстана.

Ранее «Казправда» рассказывала, что на юге Казахстана фермеры не смогли получить необходимые субсидии и засеяли поля без должной подкормки, в связи с чем опасаются значительных потерь урожая.

Напомним, в начале года фермеры также не могли получить вовремя субсидии из-за того, что портал gosagro.kz не был активирован к назначенному сроку.

#субсидии #сельское хозяйство #земля #МСХ

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