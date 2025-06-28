Цифровой рывок: в приграничном Маркакольском районе расширяют доступ к интернету

Цифровизация
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С 26 февраля по 1 марта в Маркакольском районе Восточно-Казахстанской области был проведён мониторинг текущего состояния телекоммуникационной отрасли и качества предоставляемых услуг связи, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат ВКО

 

Напомним, что 27 октября 2023 года в соответствии с поручением Главы государства Правительством была утверждена национальная программа «Доступный интернет». В рамках данной программы предусмотрены три ключевых направления, одно из которых - развитие цифровой инфраструктуры.В результате эффективной и целенаправленной работы с операторами связи удалось значительно улучшить телекоммуникационную инфраструктуру в ряде сельских населённых пунктов района.

Так, по итогам проведённых переговоров оператор «Кар-Тел» за счёт собственных средств установил в селе Игилик антенно-мачтовое сооружение и подвёл линии электропередачи, обеспечив местных жителей качественным мобильным интернетом и связью.

Кроме того, в рамках достигнутых договорённостей была обеспечена 4G-связь ещё в трёх сёлах района. Эти меры стали важным шагом к расширению доступа сельского населения к современным телекоммуникационным услугам и сокращению цифрового неравенства.

Широкополосный доступ к сети обеспечен благодаря совместной работе оператора связи и акимата Восточно-Казахстанской области.

Основная цель проекта — сокращение цифрового неравенства и повышение доступности современных телекоммуникационных услуг для жителей отдалённых сельских территорий.

Развитие интернет-инфраструктуры - один из важнейших факторов улучшения качества жизни населения, расширения доступа к образованию, цифровым госуслугам и другим онлайн-сервисам.
 

#ВКО #цифровизация #Маркакольский район

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