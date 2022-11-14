Последнее слово Хаменовой в суде: "Пойду до конца…"

Сегодня, 14 ноября, в Атырауском городском суде №2 заслушали последние слова подсудимых перед приговором по делу экс-заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на AtyrauPress.kz.

«Виновность подсудимых Рыскалиева и Адамова не оспаривается ни одним из них… Они признали себя виновными, рассказав всё о себе и против себя, поэтому очевидно, что моей причастности к делу не было изначально, гособвинитель, якобы не видя этого либо не желая признавать свои преступные упущения, с решительной категоричностью утверждает обратное.

Я хочу верить в то, что суд по моим показаниям, а также Рыскалиева и Адамова, вынесет частное постановление, и по итогу будет возбуждено уголовное дело в отношении тех, кто сфабриковал настоящее «уголовное дело». Прошу оправдать меня в предъявленном обвинении. У меня всё. Я не преступник и пойду до конца, чтобы доказать свою невиновность», – заявила Хаменова.

Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения. Завтра, 15 ноября, в 10:00 часов будет оглашен приговор.

Напомним, 10 декабря 2021 года бывший заместитель акима Атырауской области Бакытгуль Хаменова и руководитель областного управления культуры, развития языков и архивного дела Акылбек Рыскалиев были задержаны по подозрению в получении взятки в 4,5 млн тенге.

Судебный процесс в отношении Хаменовой, Рыскалиева и директора ТОО «Балкыту» Умиртая Адамова, которого подозревают в даче взятки, начался 11 августа 2022 года.

В предыдущем заседании государственный обвинитель Лаура Асанова запросила для Бакытгуль Хаменовой 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Столько же сторона обвинения просит назначить и бывшему руководителю областного управления культуры Акылбеку Рыскалиеву.

А для главы частной компании прокурор запросила 4 года колонии.