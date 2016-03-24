​Посмотрели и обряды, и концерт

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Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау

Аким Акмолинской области Сергей Кулагин поздравил земляков с праздником Наурыз и победой партии «Нур Отан» на выборах в Мажилис Парламента РК.

– Как говорят в народе, «Бірлік болмай тірлік болмас!» – «Где единство, там – жизнь», – сказал глава администрации региона. – В этом году празднование Наурыз мейрамы символично совпало с важнейшим общественно-политическим событием – внеочередными выборами депутатов в Мажилис Парламента РК и маслихаты всех уровней. Этот год является особенным для казахстанцев – мы отмечаем 25-летие Независимости государства. Благодаря единству, сплоченности и твердости духа мы доказали состоятельность нашего суверенитета, добились больших успехов в экономическом развитии и международного признания.

Подарком для акмолинцев, пришедших в этот солнечный весенний день на цент­ральную площадь, стала музыкально-хореографическая постановка, включавшая демонстрацию казахских нацио­нальных обрядов: сүйінші, бата беру, алас, шашу, тұсау кесу. И, конечно, концертная программа, подготовленная артистами художественной самодеятельности городского дворца культуры «Достар».

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