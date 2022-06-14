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Президент
Пост госсекретаря упразднён: Токаев подписал указ о статусе и полномочиях госсоветника

Касым-Жомарт Токаев подписал указ о статусе и полномочиях Государственного советника Республики Казахстан, внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Казахстан и признании утратившими силу некоторых указов Президента Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

В соответствии с подпунктом 19) статьи 44 Конституции Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Государственный советник Республики Казахстан (далее – Государственный советник) является должностным лицом Республики Казахстан, назначаемым на должность и освобождаемым от должности Президентом Республики Казахстан.

2. Государственный советник осуществляет свою деятельность под непосредственным руководством Президента Республики Казахстан, ему подотчетен и подконтролен.

3. Правовую основу деятельности Государственного советника составляют Конституция, законы Республики Казахстан, настоящий Указ и иные акты Президента Республики Казахстан.

4. Государственный советник осуществляет следующие полномочия:

1) вырабатывает для Президента Республики Казахстан стратегические предложения в сфере внутренней политики;

2) по поручению Главы государства представляет его интересы:

в отношениях с Парламентом Республики Казахстан и его Палатами, другими государственными органами, политическими партиями и общественными объединениями;

в международных отношениях;

3) координирует деятельность:

по вопросам социально-гуманитарной сферы: образования, науки, культуры и спорта;

консультативно-совещательных органов при Главе государства: Комиссии по вопросам противодействия коррупции; Комиссии по государственным наградам; Комиссии по вопросам гражданства; Республиканской комиссии по государственным символам и геральдике ведомственных и иных, приравненных к ним, наград; Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом; Комиссии по присуждению Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби; Комиссии по присуждению Государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства имени Абая; Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания; Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий; Национального курултая и Совета по молодежной политике;

4) курирует деятельность Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан, координирует работу государственных аналитических структур в сфере общественного развития;

5) координирует работу по присуждению гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары»;

6) осуществляет иные полномочия в соответствии с поручениями Президента Республики Казахстан.

5. В целях реализации установленных настоящим Указом полномочий Государственный советник вправе:

1) издавать распоряжения;

2) давать поручения центральным и местным исполнительным органам по вопросам, относящимся к его компетенции;

3) присутствовать на заседаниях Правительства Республики Казахстан, консультативно-совещательных органов при Главе государства;

4) запрашивать и получать необходимую информацию, документы и другие материалы от государственных органов и должностных лиц по вопросам, относящимся к его компетенции;

5) создавать межведомственные рабочие группы для разработки проектов актов Президента Республики Казахстан по вопросам, входящим в его компетенцию, а также для решения иных задач, поставленных Главой государства.

6. Организационно-правовое, информационно-аналитическое и иное обеспечение деятельности Государственного советника осуществляется Администрацией Президента Республики Казахстан.

7. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые указы Президента Республики Казахстан.

8. Правительству Республики Казахстан, Администрации Президента Республики Казахстан, Управлению делами Президента Республики Казахстан в установленном порядке принять меры, вытекающие из настоящего Указа.

9. Признать утратившими силу некоторые указы Президента Республики Казахстан согласно приложению к настоящему Указу.

10. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда,  14 июня  2022 года

№ 927

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