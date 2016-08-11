Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 30 июля 2016 года № 450
Об утверждении перечня национальных институтов развития и иных юридических лиц, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо либо косвенно принадлежат государству, уполномоченных на реализацию мер государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 4 августа 2016 года № 451
О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 15 июня 2009 года № 906 «Об утверждении Правил определения лимита правительственного долга и долга местного исполнительного органа, лимитов предоставления государственных гарантий и поручительств государства»
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 5 августа 2016 года № 452
Об определении регистратора зерновых расписок
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