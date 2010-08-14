Постановления

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Правительства Республики КазахстанОб утверждении Технического регламента «Требования к безопасности железнодорожного транспорта и связанной с ним инфраструктуры»Постановление Правления Национального банка республики казахстанО внесении дополнений и изменений в постановление Правления Национального банка Республики Казахстан от 26 декабря 2003 года № 467 «Об утверждении Правил ведения кассовых операций с юридическими и физическими лицами в филиалах Национального банка Республики Казахстан»Постановление Правления Национального банка республики казахстанО внесении дополнений и изменения в постановление Правления Национального банка Республики Казахстан от 26 декабря 2003 года № 477 «Об утверждении Правил определения платежности банкнот и монет национальной валюты Республики Казахстан»Постановление Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета город АстанаОб утверждении Правил проведения оценки государственных программ, стратегических планов центральных государственных органов, программ развития территорий и стратегических планов исполнительных органов, финансируемых из местного бюджетаСкачать