Постановления

Постановления
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Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан О практике вынесения судами частных определений по гражданским делам Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан от 10 июля 2008 года № 2 «О некоторых вопросах применения законодательства о товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан от 25 декабря 2006 года № 8 «О некоторых вопросах применения судами законодательства об изъятии земельных участков для государственных надобностей» Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан «О судебной защите прав, свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве» Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан № 2 от 24 апреля 1992 года «О практике применения законодательства, регламентирующего права и обязанности лиц, потерпевших от преступлений» (с изменениями, внесенными нормативным постановлением Верховного суда Республики Казахстан № 3 от 22.12.08 года) Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан № 7 от 09 июля 1999 года «О практике применения законодательства по возмещению вреда, причиненного незаконными действиями органов, ведущих уголовный процесс» Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан О внесении изменений и дополнения в нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан № 8 от 09 июля 1999 года «О судебной практике по применению принудительных мер медицинского характера» (с изменениями и дополнениями, внесенными нормативными постановлениями Верховного суда Республики Казахстан № 18 от 15 августа 2002 года и № 10 от 22 декабря 2008 года) Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан № 25 от 06 декабря 2002 года «О соблюдении принципа гласности судопроизводства по уголовным делам» Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан № 26 от 06 декабря 2002 года «О практике применения уголовно-процессуального законодательства, регулирующего право на защиту» Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан № 1 от 20 июня 2005 года «О рассмотрении гражданского иска в уголовном процессе» Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан № 4 от 20 апреля 2006 года «О некоторых вопросах оценки доказательств по уголовным делам» Постановление Правительства Республики Казахстан О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 9 июня 2008 года № 548 Постановление Правительства Республики Казахстан О признании утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2007 года № 559 Постановление Правительства Республики Казахстан О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 7 июня 2010 года № 531 Постановление Правительства Республики Казахстан О внесении дополнений и изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2009 года № 555 Постановление Правительства Республики Казахстан О Стратегическом плане Министерства связи и информации Республики Казахстан на 2010–2014 годы Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении технического регламента «Ядерная и радиационная безопасность атомных станций» Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении Технического регламента «Требования к безопасности железнодорожного транспорта и связанной с ним инфраструктуры» Постановление Правления Национального банка республики казахстан О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Национального банка Республики Казахстан от 26 декабря 2003 года № 467 «Об утверждении Правил ведения кассовых операций с юридическими и физическими лицами в филиалах Национального банка Республики Казахстан» Постановление Правления Национального банка республики казахстан О внесении дополнений и изменения в постановление Правления Национального банка Республики Казахстан от 26 декабря 2003 года № 477 «Об утверждении Правил определения платежности банкнот и монет национальной валюты Республики Казахстан» Постановление Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета город Астана Об утверждении Правил проведения оценки государственных программ, стратегических планов центральных государственных органов, программ развития территорий и стратегических планов исполнительных органов, финансируемых из местного бюджета Скачать

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