Поставлена задача: стать IT-страной

Казахстан последовательно развивает потенциал в области информационных технологий. При этом Главой государства поставлена цель превратить республику в один из крупнейших цифровых хабов на евразийском пространстве. Задача вполне осуществимая, отметил Президент в интервью газете «Ana tili». К слову, одно из поручений Касым-Жомарта Токаева Правительству состоит в том, чтобы довести экспорт IT-услуг в среднесрочной перспективе до 1 млрд долларов.

И в данном контексте значительную роль играют поддержка отечественных IT-компаний, соз­дание необходимых условий для их становления, а также активизация образовательных инициатив, связанных с подготовкой высококвалифицированных специалистов.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосми­ческой промышленности Жаслан Мадиев рассказал о достигнутых успехах и мерах, направленных на расширение экспортного потенциала страны в IT-сфере.

– В целях увеличения казахстанского экспорта IT-услуг и продуктов наше министерство на постоянной основе проводит ряд релевантных работ по образовательным программам, финансовой и административной поддержке IT-предпринимателей, – отметил он, подчеркнув важность системной деятельности по продвижению отечественных IT-решений через дипломатические представительства республики в ключевых странах и регионах.

Ведь такое партнерство позволяет казахстанским разработчикам интегрировать свои цифровые решения в меж­дународные проекты и укреп­лять долго­срочные деловые контакты.

– Мы также развиваем сотрудничество с промышленными предприя­тиями сопредельных государств с целью внедрения там отечественных IT-разработок. В НПА внесены изменения, касающиеся частичных возмещений затрат по информационно-коммуникационным услугам, что способствует расширению нашей экспорт­ной деятельности, – добавил министр.

По его мнению, для усиления позиций Казахстана на международной арене особое значение имеет создание и развитие акселерационных программ для IT-компаний. Две из них – Scalerator и Global Outsourcer – уже доказали свою эффективность.

Scalerator представляет собой программу, направленную на формирование комплексных компетенций у представителей IT-компаний в области внешнеэкономической деятельности, а также создание условий по их выходу на внешние рынки с целью расширения географии и ассортимента поставок. Global Outsourcer нацелена на развитие экспортной деятельности IT-аутсорсинг структур, оказывая им помощь в выходе на рынки США, стран Европы, Ближнего Востока и Северной Африки.

– Мы достаточно успешно используем дипломатические каналы для продвижения казахстанских IT-решений за рубежом. Например, проводим переговоры о заключении двусторонних соглашений, включающих внедрение казахстанских GovTech-платформ. Считаем, что именно GovTech может стать драйвером роста экспорта IT-услуг из Казахстана, – отметил Жаслан Мадиев.

GovTech, то есть технологии, ориентированные на улучшение госуправления и повышение качества госуслуг, стали одним из флагманов казахстанского экспорта в IT-секторе. Республика последовательно продвигает эти решения в рамках международных партнерств по развитию цифровых правительств в разных государствах мира. В результате, как подчеркнул министр, страна стала региональным лидером в этой области и имеет значительный потенциал для роста.

– Мы рассчитываем, что благодаря осуществлению проектов «под ключ», лицензированию программного обеспечения GovTech, предоставлению консалтинговых услуг и услуг по развитию потенциала, связанных с этими решениями, нам удастся достичь экспортного объема в один миллиард долларов, – зая­вил министр.

В настоящее время основными направлениями экспорта цифровых услуг являются США, ОАЭ, Кипр, Нидерланды, Россия, Великобритания, Германия и Узбекистан. При этом география сотрудничества продолжает расширяться.

– На сегодняшний день АО «НИТ» располагает опытом успешного внедрения информационных систем в таких странах, как Таджикистан, Тоголезская Республика и Сьерра-Леоне, – рассказал Жаслан Мадиев. – Также планируется обеспечить присутствие казахстанских цифро­вых проектов в ряде других регионов, в частности, в странах Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии и Европы. Соответствую­щие переговоры с партнерами уже ведутся.

Еще одним значимым достижением следует считать успешное развитие акселерационных программ для стартапов. В 2021 году была запущена программа Scalerator, которая охватывает рынки СНГ, Юго-Восточной Азии, Северной Америки и Европы. В рамках ее реализации было подано 234 заявки, отобрано 96 участников, заключены экспортные­ контракты на сумму более 106 млн тенге.

Наряду с этим регулярно проводятся мероприятия Demo Day с участием казахстанских стартаперов, которые успешно сотрудничают с коллегами из таких стран, как Польша, Кипр, Таджикистан, Грузия, Россия, Узбекистан, Франция, Индия, Саудовская Аравия, Турция, США, Кыргызстан, Германия и Украина,

В рамках программы Global Outsourcer 15 команд заключили 98 контрактов на сумму 355 тыс. долларов. Среди успешных стартапов выделяется компания Maxinum Consulting, подписавшая с клиентом из Германии контракт на 160 тыс. долларов, после чего казахстанские специалисты отправилась обследовать производственные мощности немецкого предприятия-контрагента с целью разработки проекта по оптимизации бизнес-процессов.

Жаслан Мадиев также отметил, что в связи с ростом числа IT-аутсорсинг-компаний в Казахстане возникла потребность в организации для них новой акселерационной программы, которая поможет адаптироваться к сложным процессам международной торговли и найти партнеров для заключения экспортных контрактов.

Казахстан, помимо прочего, последовательно решает пробле­му дефицита квалифицированных IT-специалистов через систему образовательных программ. В частности, в 2021 году была запущена программа «Tech Orda», ориентированная на подготовку кадров, способных работать в сфере высоких технологий, в том числе – искусственного интеллекта.

– В 2021-м в Послании народу Казахстана Глава государства дал поручение подготовить не менее ста тысяч квалифицированных IT-специалистов к 2025 году. Программой «Tech Orda» предусмат­ривается финансирование обучения студентов, участвующих в аккредитованных образовательных курсах и школах. Для таких курсов на каждого обучающегося выделяется до 600 тысяч тенге при условии, что продолжительность обучения составит не менее шести месяцев, – отметил Жаслан Мадиев.

Кроме того, министерство запустило образовательные программы, нацеленные на подготовку кадров в сфере искусственного интеллекта. Среди них можно выделить такие офлайн-инициативы, как Tomorrow School и AI Preneurs, а также онлайн-программы, включая AI-People Bootcamp и AI Quest 1.0.