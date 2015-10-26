Посвящено цветмету Свежий выпуск 423 Светлана АБЕНОВА, Усть-Каменогорск

– Восточный Казахстан – родина цветной металлургии страны, – подчеркнул заместитель акима области Жаксылык Омар. – Сегодня горно-металлургический комплекс региона представлен такими ведущими предприятиями, как ТОО «Казцинк», АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат», ТОО «Востокцветмет» и другими.

В день открытия выставки состоялось заседание «круглого стола», в работе которого приняли участие директор Архива Президента РК Борис Жапаров, ректор ВКГТУ Жасулан Шаймарданов, известные ученые, работники Центрального государственного архива кинофотодокументов и звукозаписей, Восточно-Казахстанского областного архива.



