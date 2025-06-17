Об этом на брифинге в СЦК сообщил вице-министр здравоохранения РК Тимур Муратов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Всем пострадавшим лицам оказана своевременная экстренная медицинская помощь, в том числе и ребенку. Ребенок сегодня уже выписан из стационара. Медицинская помощь оказана в полном объеме. К сожалению, все знают, что пришлось ампутировать конечности. Но все это во имя спасения жизни», – сообщил он, отвечая на вопрос журналиста.

Он также уточнил, что ребенок прикреплен к поликлинике по месту проживания - Егиндыкольском районе Акмолинской области.

Напомним, вечером 2 июня на проспекте Республики произошло жуткое ДТП с участием пассажирского автобуса. По предварительным данным, водитель, следуя по маршруту с пассажирами, при выполнении манёвра не справился с управлением и совершил наезд на опору информационного табло. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Есть несколько пострадавших, 8-летней девочке врачам пришлось ампутировать ноги, чтобы спасти ее жизнь.