«Потомки оценят по достоинству»: Токаев призвал бизнесменов строить школы, а не мечети

– Конечно же, в нашей стране немало деловых людей, которые финансируют социальные проекты, принимают участие в реализации благотворительных и волонтерских инициатив. И таких предпринимателей государство будет всегда отмечать и поддерживать. Мне понятны искренние, благородные мотивы бизнесменов, которые на свои деньги возводят в регионах мечети. Но ведь не менее благородным и полезным делом стало бы строительство новых школ, общежитий, больниц, библиотек, музеев, спортивных комплексов. Уверен, что потомки оценят по достоинству и будут благодарны именно за такие конкретные дела. Капитанам бизнеса важно во всем проявлять активность и социальную ответственность, по мере возможности помогая своим соотечественникам, – сказал президент.