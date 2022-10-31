Повесившегося в подъезде мужчину спасли полицейские Сарани

В Карагандинской области мужчину спасли от суицида, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Наряд взвода патрульной полиции Сарани Карагандинской области, в составе старшего инспектора Куандыка Жумагалиева и инспектора Улана Молдабаева, заступил на службу. Около 01.00 час. ночи к полицейским с дежурной части поступило сообщение о нетрезвом мужчине, шумевшем во втором подъезде многоэтажного дома микрорайона 1А.

"Буквально через 3-4 минуты я с напарником подъехал к данному дому. Зашли в подъезд, стали подниматься на верхний этаж. Там и увидели мужчину на лестничной площадке между вторым и третьим этажами. Он намотал на шею простыню, конец – привязал к перилам. Мужчина потерял сознание и не подавал признаков жизни. С напарником вытащили его из петли, стали приводить в чувство. Когда он открыл глаза, стало понятно – самое страшное осталось позади. Вызвали скорую и врачи оказали мужчине медицинскую помощь. Обошлось без госпитализации", – рассказал Жумагалиев.

Оказалось, мужчина проживает в данном подъезде. Находясь в нетрезвом состоянии, он поссорился с женой, после чего решил свести счеты с жизнью.