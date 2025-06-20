АО «Samruk-Kazyna Construction» 17 июня в Астане в рамках второго заседания Делового совета «Центральная Азия – Китай» заключило стратегическое соглашение (Меморандум о сотрудничестве) с крупнейшей строительной корпорацией КНР – CSCEC International (China State Construction Engineering Corporation International).

Этот документ, открывающий путь к совместному претворению в жизнь инфраструктурных проектов, основанных на инновациях и взаимном доверии, был подписан на полях крупнейшего регионального саммита, объединившего лидеров бизнеса Центральной Азии и Китая. Меморандум стал подтверждением растущего уровня доверия между нашими странами и стремления Казахстана к привлечению глобальных компетенций для воплощения амбициозных проектов.

Подписи под соглашением поставили председатель правления АО «Samruk-Kazyna Construction» Маулен Айманбетов и председатель CSCEC International Гао Бо. Стороны договорились о сотрудничестве в реализации некоммерческих проектов, информационной и маркетинговой поддержке, обмене опытом и внедрении новейших технологий. Это – не только доступ к китайским инновациям и техническим стандартам, но и инвестиции в развитие человеческого капитала Казахстана.

Позже в этот же день в цент­ральном офисе АО «Samruk-Kazyna Construction» состоялась рабочая встреча с делегацией CSCEC International. По ее итогам был заключен второй меморандум о сотрудничестве, на этот раз касающийся подготовки и осуществления проекта «Город в городе».

Речь идет о масштабной градостроительной инициативе в Астане, предусматривающей совместное финансирование, проектирование, строительство и последующую эксплуатацию нового городского пространства.

Устойчивое развитие, цифровизация и повышение качества городской среды определены в качестве ключевых ориентиров будущего проекта.

– Я хочу, чтобы наш проект «Город в городе» стал примером «умного», комфортного и по-настоящему инновационного урбанизма. Город, где все – от инженерных систем до общественного пространства – работает на благо человека. Мы рассчитываем на опыт CSCEC в воплощении подобных инициатив и готовы перенимать лучший опыт и практику, – подчеркнул Маулен Айманбетов.

Стороны также обсудили возможность участия китайских партнеров в программе реновации ветхого жилья по всей рес­публике. АО «Samruk-Kazyna Construction» выразило заинтересованность в передовых решениях по модернизации инженерной инфраструктуры как в крупных городах, так и в малых населенных пунктах.

– Обновление инженерных сетей и жилищного фонда – вопрос национальной значимости. Люди должны жить в отапливаемых, светлых и безопасных домах, с бесперебойным доступом к воде, теплу и электричеству. Мы готовы двигаться в этом направлении вместе с CSCEC International, – отметил глава АО «Samruk-Kazyna Construction».

На встрече китайская сторона также представила успешный кейс по строительству «Нового Ташкента», рассчитанного на два миллиона жителей, где вскоре разместятся правительственные учреждения Узбекистана. Этот пример вызвал особый интерес казахстанской стороны в контексте развития проекта «Алатау» – нового урбанистического кластера в Алматинской области, нацеленного на развитие туризма, логистики и международной инвестиционной привлекательности региона.

Отдельно обсуждалась идея создания в Казахстане завода по выпуску модульного жилья. CSCEC International уже успешно запустил подобное предприятие в Австрии, и его появление в Казахстане позволит существенно снизить себестоимость строительства и обеспечить население дос­тупным и качественным жильем.

– АО «Samruk-Kazyna Construction» успешно претворяет в жизнь беспрецедент­ный для мировой практики пилотный национальный проект «Келешек мектептерi» («Комфортная школа»), запущенный по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева. Этот опыт доказал: мы готовы масштабировать усилия, работать в сжатые сроки и добиваться высоких результатов. Сегодня, следуя поручениям Главы государства, мы выстраиваем сотрудничество с ведущими мировыми компаниями. Подписание меморандума с CSCEC International – это шаг вперед в привлечении новых технологий, компетенций и в обеспечении устойчивого развития инфраструктуры респуб­лики, – резюмировал Маулен Айманбетов.

Отметим, что CSCEC International – гигант строительной индустрии, обладатель мирового бренда. Компания занимает девятое место в мире по объему строительно-монтажных работ с ежегодным оборотом более 300 млрд долларов.

Основанный в 1982 году мировой строительный флагман реализовал масштабные проекты в 34 странах, включая строительство новой административной столицы Египта, ключевые объекты в Узбекистане, Таджикистане, ОАЭ и Казахстане. На протяжении последних 40 лет компания выс­тупает единым оператором крупнейших государственных строительных проектов в Китае, а также отвечает за эксплуатацию ключевых инфраструктурных и некоммерческих объектов. В нашей стране компания участвует в строительстве LRT в Астане.

Это сотрудничество стало логичным продолжением системной и стратегической работы АО «Samruk-Kazyna Construction» под руководством Маулена Айманбетова по выстраиванию международных партнерств нового уровня.

В ходе переговоров представители CSCEC пригласили казахстанскую делегацию в Шэньжэнь, чтобы на месте продемонстрировать передовые решения в сфере инженерно-коммуникационной инфраструктуры. Также стороны договорились о создании рабочих групп, которые будут системно прорабатывать все направления, поднятые в рамках встречи.

АО «Samruk-Kazyna Construction» подтвердило свое амбициозное стремление соответствовать мировым стандартам проектного управления и добиваться отраслевого лидерства.

Стороны заявили о готовности двигаться дальше – от обмена опытом к совместному осуществлению инициатив, способных задать новые ориентиры для строительной отрасли и городской среды Казахстана.