Повышать ли ставку НДС?

Проработка проекта Налогового кодекса в палате ведется с прошлого года. На сегодня уже проведено 27 заседаний рабочей группы, включая восемь тематических обсуждений, затрагивающих ключевые налоги: налог на добавленную стоимость, корпоративный налог, налогообложение в сфере недропользования, налоговое администрирование и другие.

28 января Правительством Главе государства был представлен комплекс мер по оздоровлению налогово-бюджетной системы. Среди них – повышение ставки НДС до 20% и снижение порога для обязательной постановки на учет по НДС. Глава государства, реагируя на озабоченность предпринимателей, 7 февраля поручил Правительству принять решение по ставке НДС исключительно на основе точных расчетов с учетом мнения квалифицированных специалистов, представителей бизнеса и депутатов Парламента.

Как отметила глава Комитета Мажилиса по финансам и бюджету Татьяна Савельева, предлагаемые Правительством меры неизбежно окажут влияние на малый и средний бизнес. Поэтому важно оценить, как новые инициативы повлия­ют на нагрузку для предпринимателей, будут ли предусмотрены компенсирующие механизмы, как соблюсти баланс между фискальными задачами государства и развитием бизнеса.

Представляя новые предложения Правительства, первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин сообщил, что, по оценке Международного валютного фонда, объем доходов консолидированного бюджета Казахстана в 2022–2023 годах составил всего 23% от ВВП. В международном сравнении это довольно низкий показатель. То есть мы недополучаем значительные бюджетные ресурсы для финансирования государственных программ. При этом продолжающееся изъятие средств из Национального фонда угрожает его истощением. Вице-министр заверил, что инициированные Правительством дополнительные меры позволят снизить расходы на обслуживание государственного долга, а также усилить сберегательную функцию Нацфонда.

– Мы предлагаем общеустановленную ставку определить в размере 16 процентов. Второе – это полное освобождение от НДС для агропромышленного комплекса. При этом мы оставляем право добровольной постановки на учет. Промежуточная ставка составит 10 процентов. В проекте кодекса, который поступил в Мажилис, она предложена для сферы здравоохранения, – сообщил Азамат Амрин.

Кроме того, по его словам, сегодня лишь 4% предприятий платят НДС. Многие компании искусственно дробят бизнес, чтобы избежать налогообложения, что подрывает налоговую систему и мешает нормальному зачету НДС. Поэтому предлагается снижение порога для постановки на учет с 80 до 15 млн тенге. Таким образом, создаются условия, при которых стои­мость издержек дробления будет превышать выгоды от него. Расширение круга плательщиков НДС создаст равные конкурентные условия для бизнеса.

Депутат Азат Перуашев считает избыточным повышение НДС для сферы торговли продуктами питания, на которые, по его данным, и без того казахстанцы тратят до 50% своих доходов, а повышение ставки, очевидно, вызовет рост цен.

– Рассматривался ли переходный период? Не сразу 16 процентов, а 12, 14, скажем, на три года, потом 16 процентов. Вы не обосновали переход к 16 процентам. Просто своими потребностями аргументировали, а возможности не просчитаны, – считает Азат Перуашев.

Как выяснилось, все возможные варианты МНЭ изучало – и по одному проценту в год, и по два, но такие постепенные меры, считает первый вице-министр нацэкономики, не дадут эффекта.

– Неспроста мы эту модель считали. Если мы градацию по году будем делать, тогда мы не закроем обязательства государства, которые у нас будут. Поэтому мы предложили такую модель, – ответил вице-министр.

По мнению депутата Адиля Жубанова, предлагаемое повышение НДС с 12% до 16% и снижение порога налогообложения с 78 млн до 15 млн тенге направлены исключительно на наполнение бюджета, но никак не способствуют развитию экономики и повышению благосостояния населения.

– Нет абсолютно никаких рациональных предложений по оптимизации расходной час­ти республиканского бюджета. Повышение налоговой нагрузки неизбежно приведет к росту цен на товары и услуги, что напрямую затронет всех граждан. При этом в последние годы наблюдается сильное снижение доходов населения. Снижение порога для обязательной регистрации по НДС до 15 миллионов тенге вынудит небольшие предприятия вести сложный бухгалтерский учет и платить дополнительные налоги, что сделает их менее конкурентоспособными, – считает Адиль Жубанов.

Позицию предпринимательского сообщества по поводу озвученных предложений представил председатель Комитета развития МСБ Президиума НПП «Атамекен» Сакен Карин. Он также отметил, что предлагаемые изменения в налоговое законодательство ударят по малому и микробизнесу.

В свою очередь эксперт, управляющий партнер инвестиционной компании «Visor Kazakhstan» Алмас Чукин отметил, что в целом поддерживает реформу налогово-бюджетной системы. Так как последние несколько лет наблюдается крити­ческое расхождение расходов с доходами, которое составляет почти 10 трлн тенге, его непременно необходимо выравнивать.

В заключение председатель комитета Татьяна Савельева отметила, что вопросов по итогам обсуждения появилось еще больше, чем было до заседания. К пояснениям представителей ответственных госорганов у депутатов много вопросов. Мажилисмены продолжат обсуждение новых инициатив Правительства к проекту Налогового кодекса в рамках рабочей группы под руководством Берика Бейсенгалиева, дополнительно и досконально изучат расчеты и обосно­вания для поиска оптимального решения.