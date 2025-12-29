Повышение пенсий и пособий: что предусмотрено бюджетом в 2026 году

Дана Аменова
Указанные суммы не включают выплаты из ЕНПФ

Фото: Kazpravda.kz

Закон о республиканском бюджете на 2026-2028 годы предусматривает повышение с 1 января 2026 года всех видов госпособий, базовой и солидарной пенсий на 10% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Нацбанком РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

Кроме того, по поручению Главы государства, начиная с 2023 года в течение пяти лет, осуществляется ежегодное поэтапное повышение минимальной базовой пенсии до 70% от величины прожиточного минимума, максимальной – до 120%.

Так, с 1 января 2026 года минимальный размер базовой пенсии составит 35 596 тенге (70% от прожиточного минимума), максимальный размер будет повышен со 110 до 118% от прожиточного минимума, что составляет 60 005 тенге.

«Например, у 70-летнего пенсионера, вышедшего на заслуженный отдых в 2019 году, в 2025 году размер пенсии, выплачиваемой из бюджета, составлял 171 588 тенге, в том числе базовая пенсионная выплата – 50 851 тенге, солидарная пенсия – 120 737 тенге. С учетом повышения с 1 января 2026 года общая сумма пенсии для данного пенсионера увеличится до 192 816 тенге, в том числе базовая пенсия составит – 60 005 тенге, солидарная – 132 811 тенге», – проинформировали в ведомстве.  

Важно отметить, что указанные суммы не включают выплаты из ЕНПФ.

Несколько примеров увеличения размеров госпособий с 1 января 2026 года:

- пособие на рождение 1, 2, 3 ребенка увеличится со 149 416 до 164 350 тенге, на рождение 4 и более ребенка – с 247 716 до 272 475 тенге;

- пособие многодетным семьям, размер которого зависит от количества детей, увеличится для семей с 4 детьми с 63 030 до 69 330 тенге, с 10 детьми – со 157 280 до 173 000 тенге;

- пособие для лиц с инвалидностью I группы увеличится со 101 702 до 111 872 тенге, II группы – с 81 362 до 89 498 тенге, III группы – с 55 474 до 61 021 тенге.

Также на 10% будут увеличены выплаты по потере кормильца и утрате трудоспособности из Государственного фонда социального страхования. Данные выплаты осуществляются участникам системы обязательного социального страхования дополнительно к государственным пособиям из бюджета.

Размеры выплат индивидуальны и зависят от: среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода.

