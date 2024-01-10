Повышения не избежать

Поводом для обсуждения послужила заявка от энергоснабжаю­щей организации ТОО «Шыгысэнерготрейд».

Как было отмечено в ходе слушаний, в 2023 году тариф уже повышали на 15%. По словам энергетиков, вторую заявку они были вынуждены подать в связи с изменениями на энергетическом рынке Казахстана. Новые правила действуют с середины лета, и теперь в системе закупа и доставки электроэнергии появились два промежуточных оператора.

Их услуги отразились на конечной стоимости электроэнергии и ударили по карману энергопередающей организации. В компании рассказали, что повышение тарифа для потребителей двух областей – Абай и Восточно-Казахстанской­ – неизбежно.

На рынке электроэнергетики работают несколько субъектов. Первый и самый основной – генерирующие­ предприятия. В области Абай это Шульбинская ГЭС, а в Восточном Казахстане – Усть-Каменогорская ГЭС. Для того чтобы в домах было светло и работала бытовая техника, существуют также энергопередающие организации. Для жителей некогда единой Восточно-Казахстанской­ области это АО «ОЭСК» («Объединенная энергосервисная компания»).

Есть еще мелкие энергопередающие организации, имеющие свои сети и подстанции. Эти компании занимаются преобразованием больших энергетических мощностей. Действуют также структуры, оказывающие технологически связанные услуги. Без всех этих звеньев единой цепи потребитель просто не получит электроэнергию.

В конце августа прошлого года ее поставщик на территории области Абай и Восточно-Казахстанской области – ТОО «Шыгыс­энерготрейд» – подало заявку в департамент по регулированию естественных монополий на увеличение тарифа. Компания обслуживает больше 521 тыс. абонентов в десяти городах и почти 900 сельских населенных пунктах двух областей.

В случае поднятия предельного тарифа средняя стоимость одного киловатт-часа увеличится с 21,067 тенге до 25,53 тенге.

– Введение единого закупщика послужило основной причиной того, почему наше предприятие вышло с заявкой на изменение тарифа. Также, помимо единого закупщика, введен балансирующий рынок, который прежде работал в имитационном режиме. С 1 же июля он начал действовать в фактическом режиме. Как он работает? Если наше ТОО заявило на 24 часа определенный график поставки энергии и с учетом объективных обстоятельств от него отклонилось, то каждый час положительное или отрицательное сальдо уходит на балансирую­щий рынок. Данные изменения введены государством. И мы, как зеркало, показываем и отражаем в тарифах новую систему, так как работаем напрямую с потребителями, – объясняет ситуацию финансовый директор ТОО «Шыгысэнерготрейд» Тимур Уразов.

До 1 июля 2023 года в Казах­стане­ действовала система двусторонних контрактов. То есть ТОО «Шыгысэнерготрейд» заключало договоры напрямую с энергопроизводящими предприятиями, выбирая производителя с наиболее оптимальным тарифом. Как уже отмечаловсь выше, для области Абай это Шульбинская ГЭС, для Восточного Казахстана – Усть-Каменогорская ГЭС. Но так как эти гидроэлектростанции не могли технологически покрыть всю потребность для областей, компания дополнительно покупала электроэнергию на Экибастузской ГРЭС и Усть-Каменогорской ТЭЦ.

С 1 июля 2023 года система двухсторонних контрактов изменилась. Согласно Закону «Об электроэнергетике» и правилам оптового рынка теперь вся элект­роэнергия со всех энергопроизводящих организаций закупается единым закупщиком. Это подведомственная организация Министерства энергетики в лице ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии».

Другими словами, эта компания скупает всю электроэнергию со всех станций и перепродает ее оптовикам – энергопередающим организациям. В нашем случае оптовый покупатель в области Абай и Восточно-Казахстанской области – ТОО «Шыгысэнерготрейд».

Покупка электроэнергии для компании состоит из двух составляющих: закуп у единого закупщика базовой электроэнергии и покупка балансирующей электроэнергии.

1 июля 2023 года Комитет по регулированию естественных монополий издал приказ, в котором включил ТОО «Шыгысэнерготрейд» в список получателей помощи. Эта поблажка будет действовать до лета текущего года – стоимость базовой элект­роэнергии у единого закупщика останется неизменной на уровне 8 тенге 48 тиын.

– После этой даты мы переходим на такие же рыночные условия, как и прочие организации. Ввод единого балансирующего и закупочного рынка отразится на всех этапах поставки элект­роэнергии до конечного покупателя. Например, в настоящее время у нас в тарифе утверждено 4,4 миллиарда тенге на затраты системного оператора «KEGOC». По нашим расчетам, на ближайший год необходимо собрать с населения 5,6 миллиарда и оплатить его услуги. Отразились изменения и на тарифе энергопередающих организаций. Тариф АО «ОЭСК» изменился с 8,75 до 10,1 тенге только по причине введения единого закупщика. Эта разница сейчас «садится» нам в тариф убытком. Я считаю, это объективные причины, по которым мы вышли с заявкой, – объяснил Тимур Уразов.

Участников общественных слушаний перспектива повышения тарифа не устроила. Заместитель председателя общественного совета области Николай Исаев высказал сомнение в целесообраз­ности введения на энергетический рынок новых участников, которые, по его словам, и спровоцировали повышение стоимости электроэнергии.

– Думаю, общественность будет против. Любая организация, которая вступает в цепочку поставки электричества до потребителя, должна давать положительный эффект, а не отрицательный. Законы издают депутаты. Им нужно прийти к тому, чтобы поменять закон и убрать промежуточные звенья, которые населению не нужны, – считает Николай Исаев.

Депутат маслихата области Абай Талгат Баймуринов высказался от имени избирателей.

– У меня 34 тысячи избирателей. Что я им завтра буду говорить? Я не могу согласиться с вашими планами. От лица всего депутатского корпуса заявляю, что мы категорически против повышения каких-либо вообще тарифов.

Но, по словам представителя ТОО «Шыгысэнерготрейд», если заявку не одобрят, то как раз эти самые потребители и пострадают...

– Допустим, департамент по регулированию естественных монополий отклонит нашу заявку. Но тогда электроснабжения в двух областях просто не будет. Это я говорю открыто, потому что мы не сможем платить всему оптовому рынку, – заявил Тимур Уразов. – Когда у нас порой наступают моменты кассового разрыва, то есть когда не платим производителям электроэнергии, в диспетчерских режимах нас просто не ставят в заявку.

Против повышения тарифа выступили и предприниматели. В палату предпринимателей стали поступать обращения от бизнесменов на сей счет.

В управлении жилищно-коммунального хозяйства области Абай также высказались против повышения тарифов.

– Сейчас наш бюджет к этому реально не готов. Мы прошли все уточнения, согласования, поэ­тому, в случае принятия тарифа, могут возникнуть сложности с финансированием. Вам предоставили льготные условия, так, может быть, получится снизить финансовое давление на население как-то по другому, – обратился руководитель областного управления энергетики и ЖКХ Серик Туленбергенов к руководству ТОО «Шыгысэнерготрейд». – Если в ближайшее время будет повышение, то это сразу ударит по организациям, вырастут цены по всем другим услугам – и воде, и теплу...

По словам руководителя департамента по регулированию естественных монополий Восточно-Казахстанской области Армана Малика, роста цен не избежать. Но это не означает, что поданная заявка будет одобрена­ в полном объеме. Он также пообещал, что в департаменте не допустят необос­нованного повышения тарифа.

– То, что ТОО «Шыгысэнерготрейд» подало заявку на повышение, не означает, что мы будем утверждать тариф на заявленном уровне. Но предотвратить тарифный рост тоже не можем. Будем перепроверять все цифры. Здесь надо понимать, что Минис­терство энергетики приняло решение о необходимости введения единого закупщика. Сейчас нам везет, у нас есть льготный тариф – 8,48 тенге. В других областях он намного больше – и 12, и 14 тенге, – отметил Арман Малик.

Представители энергопередающей организации в свою очередь отметили, что сдерживание тарифов может привести к энергетическому коллапсу. Изношенность сетей отталкивает интерес потенциальных инвесторов, которые, оценив реальную обстановку, не рискуют вкладываться в объекты, где регулярно возникают аварийные ситуации.