Под председательством спикера Сената Парламента РК Маулена Ашимбаева состоялось заседание палаты, в ходе которого сенаторы одобрили ряд законов, а также рассмотрели представление Президента страны об освобождении Нургазы Абдиканова от должности судьи Верховного суда. Предварительно обсудив этот вопрос на заседании Комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам, сенаторы в ходе заседания палаты приняли решение поддержать представление Главы государства.

Депутатами также был рассмотрен и одобрен Закон «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о передаче осужденных лиц». Как было отмечено, ратификация соглашения повысит эффективность правового сотрудничества между Республикой Казахстан и Республикой Кипр по вопросам противодействия преступности и будет способствовать укреп­лению двусторонних отношений.

– Рассмотренное соглашение предус­матривает укрепление правового сотрудничества между Казахстаном и Кипром. В документе регламентированы такие вопросы, как условия выдачи осужденных, основания для отказа, исполнение приговора. В целом надеемся, что закон позволит повысить эффективность проводимых совместно с нашими партнерами мероприятий по обеспечению защиты прав наших граждан, – отметил Маулен Ашимбаев.

На упрощение правового регулирования в сфере здравоохранения, снижение рисков негативного влияния игорного бизнеса и повышение эффективности государственного управления в указанных сферах направлены поправки в законодательство по вопросам здравоохранения, игорного бизнеса и исключения излишней законодательной регламентации, которые были рассмотрены сенаторами в двух чтениях.

– Закон разработан с целью дальнейшего совершенствования законодательного регулирования в сфере здравоохранения. Пересмотрены нормы, регламентирующие медицинские услуги, и отдельные компетенции уполномоченного органа. Кроме того, предусмотрены нормы, направленные на усиление борьбы с лудоманией, ужесточены требования к рекламе букмекерских контор и тотализаторов. Также расширен перечень граждан, которым запрещено участвовать в азартных играх, – отметил Маулен Ашимбаев.

Так, в Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения» вносятся изменения, предусматривающие положения о предоставлении слухопротезной помощи лицам, не имеющим инвалидности, проведение скрининговых исследований на раннее выявление онкологических заболеваний в гарантированном объеме бесплатной медицинской помощи, а также ежеквартальное информирование населения в масс-медиа о состоянии атмосферного воздуха.

В Законе «Об обязательном социаль­ном медицинском страховании» уточняются функции регулирующих органов, что позволит усилить контроль, а также оптимизировать управление системой ОСМС.

В Закон «О рекламе» добавляются поправки, ограничивающие распрост­ранение рекламы игорного бизнеса: реклама букмекерских контор и тотализаторов допускается только на специально установленных территориях, а также запрещается рассылка такой рекламы на мобильные устройства. Кроме того, в Закон «Об игорном бизнесе» вводится запрет на участие в азартных играх для лиц, осужденных на ограничение свободы или условно осужденных.

Вместе с тем сенаторы считают, что необходимо запретить рекламу не только игорного бизнеса, но и причиняющих вред здоровью и психике вредных продуктов, например энергетических напитков.

Вице-министр культуры и информации Канат Искаков признал, что это вопрос актуальный. Он сообщил, что на главном детском телеканале «Балапан» отсутствует реклама энергетических напитков. В целом же, по его словам, Минкультуры может рассмотреть данный вопрос с представителями отрасли.

Озвучили в ходе заседания сенаторы и свои депутатские запросы. Анд­рей Лукин акцентировал внимание на нарушениях со стороны судебных исполнителей в отношении предпринимателей, включая необоснованные блокировки счетов, неправомерное возбуждение дел и закрытие производств без исполнения обязательств. В связи с этим сенатор озвучил меры, направленные на решение проблемы.

Разработать концепцию эффективного преподавания казахского языка, которая обеспечит согласованность программ на всех уровнях образования, улучшит методику преподавания и учтет возрастные особенности учащихся, предложил Руслан Рустемов.

Сенатор Ольга Булавкина выразила обеспокоенность состоянием хвосто­хранилищ, на которых хранятся 2,9 млрд тонн отходов. По мнению депутата, чтобы ситуация не усугубилась, необходимо провести инвентаризацию хвостохранилищ и сейсмический мониторинг состояния дамб, трубопроводов, гидроизоляции на устойчивость к прорывам и эрозии.

Обеспокоенность финансовыми махинациями в программе ART Sport выразил Геннадий Шиповских. Депутат призвал Правительство передать финансирование государственного спортивного заказа на районный и городской уровни, что обеспечит большую гибкость и прозрачность, и озвучил ряд других предложений.

Евгений Больгерт поднял проблему недобросовестной конкуренции в сфере госзакупок в строительстве и предложил внести ряд изменений в соответствующие правила, а Айнур Аргынбекова обратила внимание Правительства на проблемы лекарственного обеспечения, отсутствия прозрачности процедуры закупа и формирования перечней дорогостоя­щих препаратов.