Повысить эффективность государственного управления Парламент 11 апреля 2025 г. 5:00 2 Лаура Тусупбекова специальный корреспондент Закон по вопросам здравоохранения и игорного бизнеса одобрен Сенатом фото пресс-службы Сената Парламента РК Под председательством спикера Сената Парламента РК Маулена Ашимбаева состоялось заседание палаты, в ходе которого сенаторы одобрили ряд законов, а также рассмотрели представление Президента страны об освобождении Нургазы Абдиканова от должности судьи Верховного суда. Предварительно обсудив этот вопрос на заседании Комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам, сенаторы в ходе заседания палаты приняли решение поддержать представление Главы государства. Депутатами также был рассмотрен и одобрен Закон «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о передаче осужденных лиц». Как было отмечено, ратификация соглашения повысит эффективность правового сотрудничества между Республикой Казахстан и Республикой Кипр по вопросам противодействия преступности и будет способствовать укреплению двусторонних отношений. – Рассмотренное соглашение предусматривает укрепление правового сотрудничества между Казахстаном и Кипром. В документе регламентированы такие вопросы, как условия выдачи осужденных, основания для отказа, исполнение приговора. В целом надеемся, что закон позволит повысить эффективность проводимых совместно с нашими партнерами мероприятий по обеспечению защиты прав наших граждан, – отметил Маулен Ашимбаев. На упрощение правового регулирования в сфере здравоохранения, снижение рисков негативного влияния игорного бизнеса и повышение эффективности государственного управления в указанных сферах направлены поправки в законодательство по вопросам здравоохранения, игорного бизнеса и исключения излишней законодательной регламентации, которые были рассмотрены сенаторами в двух чтениях. – Закон разработан с целью дальнейшего совершенствования законодательного регулирования в сфере здравоохранения. Пересмотрены нормы, регламентирующие медицинские услуги, и отдельные компетенции уполномоченного органа. Кроме того, предусмотрены нормы, направленные на усиление борьбы с лудоманией, ужесточены требования к рекламе букмекерских контор и тотализаторов. Также расширен перечень граждан, которым запрещено участвовать в азартных играх, – отметил Маулен Ашимбаев. Так, в Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения» вносятся изменения, предусматривающие положения о предоставлении слухопротезной помощи лицам, не имеющим инвалидности, проведение скрининговых исследований на раннее выявление онкологических заболеваний в гарантированном объеме бесплатной медицинской помощи, а также ежеквартальное информирование населения в масс-медиа о состоянии атмосферного воздуха. В Законе «Об обязательном социальном медицинском страховании» уточняются функции регулирующих органов, что позволит усилить контроль, а также оптимизировать управление системой ОСМС. В Закон «О рекламе» добавляются поправки, ограничивающие распространение рекламы игорного бизнеса: реклама букмекерских контор и тотализаторов допускается только на специально установленных территориях, а также запрещается рассылка такой рекламы на мобильные устройства. Кроме того, в Закон «Об игорном бизнесе» вводится запрет на участие в азартных играх для лиц, осужденных на ограничение свободы или условно осужденных. Вместе с тем сенаторы считают, что необходимо запретить рекламу не только игорного бизнеса, но и причиняющих вред здоровью и психике вредных продуктов, например энергетических напитков. Вице-министр культуры и информации Канат Искаков признал, что это вопрос актуальный. Он сообщил, что на главном детском телеканале «Балапан» отсутствует реклама энергетических напитков. В целом же, по его словам, Минкультуры может рассмотреть данный вопрос с представителями отрасли. Озвучили в ходе заседания сенаторы и свои депутатские запросы. Андрей Лукин акцентировал внимание на нарушениях со стороны судебных исполнителей в отношении предпринимателей, включая необоснованные блокировки счетов, неправомерное возбуждение дел и закрытие производств без исполнения обязательств. В связи с этим сенатор озвучил меры, направленные на решение проблемы. Разработать концепцию эффективного преподавания казахского языка, которая обеспечит согласованность программ на всех уровнях образования, улучшит методику преподавания и учтет возрастные особенности учащихся, предложил Руслан Рустемов. Сенатор Ольга Булавкина выразила обеспокоенность состоянием хвостохранилищ, на которых хранятся 2,9 млрд тонн отходов. По мнению депутата, чтобы ситуация не усугубилась, необходимо провести инвентаризацию хвостохранилищ и сейсмический мониторинг состояния дамб, трубопроводов, гидроизоляции на устойчивость к прорывам и эрозии. Обеспокоенность финансовыми махинациями в программе ART Sport выразил Геннадий Шиповских. Депутат призвал Правительство передать финансирование государственного спортивного заказа на районный и городской уровни, что обеспечит большую гибкость и прозрачность, и озвучил ряд других предложений. Евгений Больгерт поднял проблему недобросовестной конкуренции в сфере госзакупок в строительстве и предложил внести ряд изменений в соответствующие правила, а Айнур Аргынбекова обратила внимание Правительства на проблемы лекарственного обеспечения, отсутствия прозрачности процедуры закупа и формирования перечней дорогостоящих препаратов. #Сенат #заседание