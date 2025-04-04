В рамках продвижения принципа «Закон и Порядок», направленного на укрепление правопорядка и соблюдение антикоррупцион­ных стандартов, в столице прошел семинар «Эффективный комплаенс-контроль: передовые методы и стратегии противодействия коррупции».

Фото: Антикор

Мероприятие организовано столичным департаментом Агентства РК по противодействию коррупции совместно с Академией государственного управления при Президенте РК, Академией правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК и Академией финансового мониторинга AML ACADEMY.

Выработка и улучшение механизмов противодействия коррупции через развитие эффективных систем комплаенса, а также обмен уже имеющимся опытом и знаниями в этой области стали главными темами расширенной встречи. В семинаре приняли участие более 150 специалистов территориальных структур.

По словам руководителя управления формирования антикоррупционной культуры Агентства РК по противодействию коррупции Уалихана Курамаева, антикоррупционные комплаенс-службы – это не просто формальные подразделения. Их главная цель – обеспечение прозрачности и добросовестного управления, а также предупреждение коррупции и минимизация рисков в деятельности квазигосорганизаций.

– Эти службы разрабатывают и внедряют внутреннюю политику, контролируют соблюдение антикоррупционного законодательства, проводят анализ коррупционных рисков, а также обучают сотрудников основам этичного поведения и принципам нулевой терпимости к коррупции. Системная работа комплаенс-служб базируется на четком правовом фундаменте, – отметил спикер.

В Казахстане действует Закон «О противодействии коррупции», а также принят подзаконный акт – Типовое положение, определяющее требования к антикоррупционному комплаенсу. Кроме того, Концепция антикоррупционной политики страны нацелена на совершенствование системы внутреннего контроля и предотвращение коррупционных проявлений на всех уровнях управления. Однако, по мнению представителя Антикора, на практике действительное не всегда соответствует желаемому.

– Мы периодически сталкиваемся с рядом проблем. В некоторых организациях комплаенс-службы существуют лишь номинально, без реального функ­ционала. Зачастую они не обладают достаточной независимостью, испытывают нехватку ресурсов и квалифицированных специалистов. Еще одной важной проблемой остается формальный подход к реализации антикоррупционных механизмов, когда внедренные процедуры не работают эффективно, а сотрудники не осознают их значимость. Именно поэтому необходимо прежде всего усилить ответственность руководителей организаций за внедрение и реальную работу антикоррупционных комплаенс-служб, а комплаенс-офицеры должны обладать достаточной независимостью и необходимыми полномочиями для выполнения своих задач, – подытожил Уалихан Курамаев.

Участники встречи ознакомились с рекомендациями по профессиональному развитию и совершенствованию навыков специалистов в области комплаенса, а также обсудили уже проверенные и наиболее эффективные способы по снижению коррупционных рисков.