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Общество
Повысить пенсию в Казахстане предлагает Минтруда
Диасов Ораз
корреспондент

Министр труда и социальной защиты Казахстана Тамара Дуйсенова в кулуарах Правительства рассказала, когда Правительство приступит к рассмотрению вопроса о снижении пенсионного возраста, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Вы все знаете бюджетный процесс. Первое – мы все свои предложения, расчеты представляем на рабочую группу. На первом этапе мы представили все свои расчеты. На сегодня первый этап закончили. Теперь второй этап будет рассматриваться на уровне министров финансов и национальной экономики. Дальше уже выходим на республиканскую бюджетную комиссию. Поэтому первый этап мы закончили, сейчас идет второй этап», – сказала она.

По ее словам, Ерулан Жамаубаев, являясь вице-премьером и министром финансов, будет проводить второй этап.

«Сейчас все госорганы проводят рабочую группу. Я не знаю, что ему (Ерулану Жамаубаеву – прим. ред.) доложили или не доложили. Сейчас же идет процесс. Я думаю, что после второго этапа вы можете к нему обратиться. Я же за него не могу ответить. Второй этап будет до 20 июля. По графику сейчас идем. Сейчас три министерства прошли, но до 10 июля, наверное, точно мы пройдем. Потому что социальный блок будет проходить чуть раньше, чем другие», – добавила глава Минсоцтруда.

В целом, по ее словам, размер совокупной пенсии становится меньше, чем в предыдущие годы, потому что трудовой стаж маленький.

«В этой связи мы сейчас внесли предложение со своими расчетами по изменению параметров базовой пенсии, чтобы можно было повысить. Второе – по изменению параметров солидарной пенсии, чтобы тоже можно было повысить. Третье – в рамках действующего законодательства есть возможность раннего выхода на пенсию. Рассматриваем сейчас вопросы пенсионного аннуитета с учетом изъятия», – резюмировала Дуйсенова.

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