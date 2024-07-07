Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»

Жители Саудовской Аравии опубликовали новые снимки со стройки грандиозного проекта — горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» (The Line), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-science.ru

Фото: NEOM

Он должен достигать в ширину 200 метров, в высоту — 500, в длину — 170 тысяч метров.

На фотографиях можно увидеть строительную площадку международного аэропорта, которая, согласно проекту, будет перпендикулярно перерезать «Зеркальную линию».

The Line («Линия») — это инновационный город-небоскреб, который уже сейчас строят на северо-западе Саудовской Аравии. Согласно проекту развития NEOM, он будет состоять из двух сплошных зеркальных фасадов, расположенных напротив друг друга. Их объединит система переходов, откидных мостов и общий скоростной транспорт.