Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»

Технологии
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Жители Саудовской Аравии опубликовали новые снимки со стройки грандиозного проекта — горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» (The Line), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-science.ru

Фото: NEOM

Он должен достигать в ширину 200 метров, в высоту — 500, в длину — 170 тысяч метров.

На фотографиях можно увидеть строительную площадку международного аэропорта, которая, согласно проекту, будет перпендикулярно перерезать «Зеркальную линию».

The Line («Линия») — это инновационный город-небоскреб, который уже сейчас строят на северо-западе Саудовской Аравии. Согласно проекту развития NEOM, он будет состоять из двух сплошных зеркальных фасадов, расположенных напротив друг друга. Их объединит система переходов, откидных мостов и общий скоростной транспорт.

#технологии #Саудовская Аравия #город-небоскреб #«Зеркальная линия»

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