Появилось расписание трансляций зимней Паралимпиады в Казахстане

Выступления сборной Казахстана на зимней Паралимпиаде-2022 в Пекине можно будет увидеть по телевидению, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.
4 марта в Пекине на стадионе «Птичье гнездо» пройдет церемония открытия, а уже 5 марта в 8:00 утра по времени столицы Казахстана на трассы Национального биатлонного центра в Чжанцзякоу выйдут спортсмены.
Показать в прямом эфире соревнования в лыжных гонках и биатлоне, где выступают все пять казахстанцев, отправившихся на Паралимпиаду-2022, обещает телеканал Qazsport.
График телетрансляций (указано время столицы Казахстана):
5 марта, суббота
ПАРА БИАТЛОН
08:00 – 09:15
Финал / сидя / 6 км
Сергей Усольцев
10:00 – 11:15
Финал / стоя / 6 км
Александр Герлиц
6 марта, воскресенье
ПАРА ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
8:00 – 9:35
Финал / сидя / 18 км
Ербол Хамитов
Денис Петренко
Юрий Березин
8 марта, вторник
ПАРА БИАТЛОН
8:00 – 9:15
Финал / сидя / 10 км
Сергей Усольцев
10:00 – 11:15
Финал / стоя / 10 км
Александр Герлиц
9 марта, среда
ПАРА ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
8:00 – 9:50
Квалификация / сидя / спринт
Сергей Усольцев
Ербол Хамитов
Денис Петренко
Юрий Березин
Квалификация / стоя / спринт
Александр Герлиц
10:00 – 3:00
Полуфинал / Финал / спринт / сидя / стоя
Сергей Усольцев
Ербол Хамитов
Денис Петренко
Юрий Березин
Александр Герлиц
11 марта, пятница
ПАРА БИАТЛОН
8:00 – 9:30
Финал / сидя / 12,5 км
Сергей Усольцев
10:30 – 12:00
Финал / стоя / 12,5 км
Александр Герлиц
12 марта, суббота
ПАРА ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
8:00 – 9:15
Финал/стоя / 10 км
Александр Герлиц
12:00 – 13:15
Финал / сидя / 7,5 км
Сергей Усольцев
Ербол Хамитов
Денис Петренко
Юрий Березин
13 марта, воскресенье
ПАРА ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
10:00 – 11:30
Финал/эстафета 4 * 2,5 км
Александр Герлиц
Сергей Усольцев
Ербол Хамитов
Денис Петренко
Юрий Березин
Фото: paralympic.kz