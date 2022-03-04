Появилось расписание трансляций зимней Паралимпиады в Казахстане

Спорт
256

Выступления сборной Казахстана на зимней Паралимпиаде-2022 в Пекине можно будет увидеть по телевидению, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

4 марта в Пекине на стадионе «Птичье гнездо» пройдет церемония открытия, а уже 5 марта в 8:00 утра по времени столицы Казахстана на трассы Национального биатлонного центра в Чжанцзякоу выйдут спортсмены.

Показать в прямом эфире соревнования в лыжных гонках и биатлоне, где выступают все пять казахстанцев, отправившихся на Паралимпиаду-2022, обещает телеканал Qazsport.

График телетрансляций (указано время столицы Казахстана):

5 марта, суббота

ПАРА БИАТЛОН

08:00 – 09:15

Финал / сидя / 6 км

Сергей Усольцев

10:00 – 11:15

Финал / стоя / 6 км

Александр Герлиц

6 марта, воскресенье

 

ПАРА ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

8:00 – 9:35

Финал / сидя / 18 км

Ербол Хамитов

Денис Петренко

Юрий Березин

 

8 марта, вторник

ПАРА БИАТЛОН

8:00 – 9:15

Финал / сидя / 10 км

Сергей Усольцев

10:00 – 11:15

Финал / стоя / 10 км

Александр Герлиц

9 марта, среда

 

ПАРА ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

8:00 – 9:50

Квалификация / сидя / спринт

Сергей Усольцев

Ербол Хамитов

Денис Петренко

Юрий Березин

Квалификация / стоя / спринт

Александр Герлиц

10:00 – 3:00

Полуфинал / Финал / спринт / сидя / стоя

Сергей Усольцев

Ербол Хамитов

Денис Петренко

Юрий Березин

Александр Герлиц

 

11 марта, пятница

ПАРА БИАТЛОН

8:00 – 9:30

Финал / сидя / 12,5 км

Сергей Усольцев

10:30 – 12:00

Финал / стоя / 12,5 км

Александр Герлиц

12 марта, суббота

 

ПАРА ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

8:00 – 9:15

Финал/стоя / 10 км

Александр Герлиц

12:00 – 13:15

Финал / сидя / 7,5 км

Сергей Усольцев

Ербол Хамитов

Денис Петренко

Юрий Березин

13 марта, воскресенье

 

ПАРА ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

10:00 – 11:30

Финал/эстафета 4 * 2,5 км

Александр Герлиц

Сергей Усольцев

Ербол Хамитов

Денис Петренко

Юрий Березин

 

Фото: paralympic.kz

Популярное

Все
Критическая ситуация сложилась в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области
Вторую неделю тысячи западноказахстанцев защищают Уральск от водной стихии
Плотину на реке Аксай может прорвать
Мурал, открытый в столице к 155-летию Александра Затаевича, стремительно ветшает
Во всех районах Алматы появились аллеи молодоженов
Уверенность в росте экономики Казахстана выразили 70% опрошенных бизнесменов
Адвокат Бишимбаева обвинил следователя в фальсификации доказательств
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области
Учились не там и не тому: дети посещали запрещенные сайты в школах ВКО
В Атырау возводят 229 км дамб, более 80% готовы в Атырауской области
Чиновников наказали за дискредитацию госслужбы
Завод снесен в принудительном порядке в Алматинской области
Врываясь за пределы реальности...
Из-за бескормицы и паводков в Улытау может подорожать мясо
По факту самозахвата земли под парковку начата проверка в Шымкенте
Первая партия подсолнечного масла из Семея отправлена в Италию
Подготовка к посевной кампании началась в СКО
Большая вода: какую помощь получат пострадавшие от паводков в разных регионах Казахстана
Карагандинцы стали родителями для десяти приемных дочерей
Лихачей «прищучить» можно и нужно
Целина: как это было
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева
На Петропавловск идет огромный поток
Как государство поддерживает молодых ученых
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Для маленьких танцовщиц весна этого года стала стартом в большой балет
Мошенники просят деньги от имени министров
Школьники Кызылорды хотят превратить свой двор в зеленую зону
Пессимистический сценарий возможен в Атырау
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
ЛПХ необходим официальный статус
В центре Европы звучат казахские песни
Бишимбаев намеренно затягивал досудебное расследование - следователь
Токаев поручил обеспечить мониторинг работ по восстановлению жилья для граждан
Как получить компенсацию пострадавшим от паводков: алгоритм действий
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Дело Бишимбаева: заключения российских экспертов рассмотрят в суде
Накопленная в водохранилищах РК вода будет использована на сельхознужды
В «Сталлите» готовы работать в три смены
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
Спикер Мажилиса поздравил с Наурыз мейрамы

Читайте также

Вольник Азамат Даулетбеков возглавил мировой рейтинг UWW
В Астане распределят бесплатные места в детские спортивные …
В Древней Олимпии зажгли огонь для Игр-2024 в Париже
Ержет Жарлыкасын стал чемпионом Азии по греко-римской борьбе

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]