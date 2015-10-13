Свежий выпуск Поздравление с победой

В телеграмме отмечается, что белорусский народ вновь подтвердил доверие проводимому А. Лукашенко курсу развития страны.

«Сегодня Беларусь успешно и последовательно реализует свою уникальную модель социально-экономического развития, направленную на повышение благосостояния своих граждан», – говорится в ­поздравлении.

Нурсултан Назарбаев также подчеркнул, что переизбрание А. Лукашенко является надежной гарантией поступательного развития казахстанско-белорусских отношений и углубления взаимодействия двух стран, прежде всего в рамках Евразийского экономического союза.

В завершение Глава государства пожелал белорусскому лидеру крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов, сообщила пресс-служба Президента.



