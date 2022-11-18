Пожар произошел на заводе в Петропавловске

В Петропавловске ликвидировали пожар на территории предприятия, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям СКО.

Сообщается, что по улице Крепостная, на территории ТОО "Изолит" (предприятие по производству электроизоляционных материалов) в технической шахте одноэтажного цеха загорелось оборудование по производству лакотканных изделий и электроизоляционных материалов.

"Общая площадь пожара составила 144 кв.м. С места происшествия эвакуировано 4 человека. Пожар локализован в 05:22 и ликвидирован в 05:36", – говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, добавили в ДЧС.