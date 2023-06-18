Пожар в Катон-Карагайском нацпарке локализовали на 15 Га

Спасатели продолжают тушить пожар в Катон-Карагайском нацпарке, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Фото пресс-службы ДЧС ВКО

Огонь вспыхнул на территории Аксуйского филиала РГУ "Катон-Карагайский национальный природный парк" (Усть-Язовское лесничество) 17 июня около 13:50.



Первыми его обнаружили лесники. На борьбу с пожаром вышли 123 человека личного состава лесников, пожарных ДЧС ВКО, местных исполнительных органов и Казавиалесоохраны, 3 единицы техники и 2 вертолета авиационного подразделения акимата ВКО.

Сегодня, 18 июня, к 14 часам огонь удалось локализовать на предварительной площади 15 Га.