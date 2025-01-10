Пожары в Лос-Анджелесе: Байден отменил свой последний зарубежный визит

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По последним данным, вспыхнул седьмой очаг на Голливудских холмах. В общем со вторника сгорело почти 12 тысяч гектаров леса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

На фоне масштабных пожаров президент США Джо Байден отменил свой визит в Рим и Ватикан из-за сложившейся ситуации в стране. Эта поездка должна была стать его последним зарубежным визитом в качестве президента Соединенных Штатов.

Джо Байден ввёл режим стихийного бедствия, который означает, что правительство выделит федеральное финансирование в поддержку местным властям для борьбы с последствиями стихии. Так, люди, потерпевшие убытки из-за пожаров, смогут получить гранты на временное жильё, ремонт домов или небольшие займы для покрытия незастрахованных потерь.

- Я поручил министерству обороны срочно направить дополнительные силы и оборудование для борьбы с лесными пожарами. Национальная гвардия Калифорнии уже развернула две модульные системы воздушного пожаротушения, еще две – будут готовы для поддержки усилий Национальной гвардии. Кроме того, ВМС выделят 10 вертолетов с водосливными устройствами из базы в Сан-Диего. Сейчас ситуация крайне сложная и требует длительных усилий, поэтому федеральное правительство окажет всю необходимую помощь до полного восстановления пострадавших районов, - сказал Байден.

Борьба с огнём до предела истощила водные ресурсы. Пожарные не могут потушить пламя из-за нехватки воды в гидрантах. За несколько месяцев до катастрофы мэр города сократила финансирование пожарной службы на $18 млн.

Как отмечается, пожары в Калифорнии могут стать самыми дорогостоящими в истории США. По предварительным данным, ущерб составляет 57 млрд долларов. Сгорели дома Энтони Хопкинса, Анны Фэрис, Адама Сэндлера, Мэнди Мур, Тома Хэнкса. Только один из домов певицы Пэрис Хилтон стоит 8,5 млн долларов.

На фоне дымовой завесы, нависшей над Лос-Анджелесом, там перенесли объявление номинантов на престижную премию «Оскар». Это связано с тем, что большая часть членов киноакадемии проживает в Калифорнии и сталкивается с последствиями бедствия. Голосование по номинациям завершится 14, а не 12 января, как планировалось изначально. Самих номинантов теперь объявят в конце следующей недели.

В зону эвакуации в связи с лесными пожарами в Лос-Анджелесе попала резиденция вице-президента США Камалы Харрис. Сама она находится в Вашингтоне.

Как сообщает телеканал NewsNation со ссылкой на правоохранителей, один человек задержан полицией округа Лос-Анджелес по подозрению в поджоге, спровоцировавшем пожар «Кеннет» на западе агломерации мегаполиса.