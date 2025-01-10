В Лос-Анджелесе задержали подозреваемого в поджоге – СМИ

США,Задержания,Пожары
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Его взяли под стражу

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Как сообщает телеканал NewsNation со ссылкой на правоохранителей, один человек задержан полицией округа Лос-Анджелес по подозрению в поджоге, спровоцировавшем пожар «Кеннет» на западе агломерации мегаполиса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

«Полицейский департамент Лос-Анджелеса подтвердил NewsNation, что дело о пожаре «Кеннет» теперь расследуется как дело о поджоге, а один человек под стражей», - говорится в материале.

Телеканал подчеркивает, что задержать подозреваемого помогли местные жители. По словам окружного прокурора Лос-Анджелеса Нейтана Хохмана, в случае признания подозреваемого виновным мера наказания для него может дойти вплоть до пожизненного заключения.

В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими.

Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.

При этом американский банк JPMorgan Chase в письме клиентам, опубликованном газетой Financial Times, сообщал, что ущерб от бушующих в Калифорнии пожаров уже оценивается почти в 50 миллиардов долларов.

Также стало известно, что особняки многих звезд Голливуда сгорели дотла в пожаре. 

 

#подозреваемый #пожар #поджог #Лос-Анджелес

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