Практически все граждане Казахстана эвакуированы из сектора Газа - глава МИД

Спецоперации
111

В интервью информационному агентству Казинформ министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу рассказал, как проходила эвакуация граждан Казахстана из сектора Газа.

Фото: akorda.kz

Как сообщил Мурат Нуртлеу, на территории сектора Газа проживало значительное количество казахстанцев, и МИД совместно с государственными органами Казахстана в интересах защиты прав и свобод граждан организовали эвакуационные рейсы из зоны боевых действий и вывезли на родину 127 человек, в том числе членов их семей.

По информации главы МИДа, на территории Газы остается один казахстанец и 10 членов его семьи – граждан Палестины, которые добровольно отказались от эвакуации.

- Министерство и загранучреждения продолжают контролировать ситуацию и готовы провести эвакуацию, если поступят заявления на вывоз от казахстанцев. Хотел бы также напомнить, что, вследствие ухудшения гуманитарной ситуации в секторе Газа, по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева, Казахстаном направлена гуманитарная помощь населению Газы в размере миллиона долларов США и 38 тонн гуманитарного груза. Это продукты питания, постельные принадлежности, лекарства и медицинские изделия и т.п, - отметил глава внешнеполитического ведомства республики.

М. Нуртлеу подчеркнул, что успешная эвакуация на родину и доставка гуманитарного груза являются результатом совместной работы задействованных государственных органов и загранучреждений РК.

Напомним, 17 ноября первый эвакуационный борт властей Казахстана успешно доставил на родину 99 граждан, включая 59 граждан РК и 40 иностранцев с их семьями. Второй рейс вернулся из Египта 11 декабря, он доставил в Астану 28 человек, включая 8 граждан РК и 20 палестинцев-членов семей.

#МИД #рейс #эвакуация #сектор Газа

Популярное

Все
Шынгыз-хан и генеалогия
Пять сельских школьников в Западно-Казахстанской области отравились леденцами
Босса-нова по-казахски
Убрали лазейки при сдаче экзамена на права
Голубые каски Казахстана
Семейчанка решила отстоять свои права, вернув продавцу некачественные сапоги
Брак по электронному расчету
Удержать умы в стране
А ну-ка, покажите ваши деньги!
О промышленной политике Казахстана
Комплекс по производству азотосодержащего удобрения построит испанская компания в Актау
Tesla отзывает 2 млн машин
Молодёжная сборная Казахстана одержалa победу над Францией
Qazaq Oil наградил победителей турнира «Лига чемпионов»
Казахстан не поддержал одно из решений на заседании Совета ЕЭК
О чем говорили на 13-м заседании диалоговой платформы "Казахстан - Евросоюз"
Генсек кабмина и три министра Японии подали в отставку из-за скандала
Пропавшие в степи
Сразу двух экс-чиновников осудили за коррупцию в Павлодаре
Какое оно, «плечо» науки для фермера?
Судебная система в контексте реформ
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона
Арестован глава департамента экологии ВКО
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
Сыграем против Криштиану?
Уголь в Казахстане подорожал на 11% за год
Названа причина аварии на шахте имени Костенко
Эксперты поддержали идею о введении единого часового пояса в Казахстане
Фестивальное движение: зачем и для кого?
Награждены победители Кубка Республики по паралимпийскому бочча
Семеро сотрудников АМТ задержаны по делу о трагедии на шахте Костенко
Мадуро подписал указы об аннексии части Гайаны
В Бишкеке прошла акция против изменения флага страны
Три девочки, разбив окно, сбежали из центра адаптации в Актобе
Казахстанская шахматистка выиграла три "золота" в Шри-Ланке
Между Усть-Каменогорском и Шымкентом может появиться прямой авиарейс
Правила биржевой торговли углем изменены в Казахстане
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Ниязова: Набран хороший темп. Государству нужно его сохранить, обществу – помочь в этом
Впервые почувствовала, как слова и обещания преобразуются в конкретные дела – депутат Калтаева
Поставлены четкие и ясные задачи, будем совместно их исполнять – сенатор Жунусов
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни

Читайте также

Спецназ провел спецоперацию в ночном клубе в Алматы – видео
Преступная группа вымогала деньги у шахтеров в Караганде
Крупную нарколабораторию ликвидировали в Алматинской области
Канал поставки "дизайнерских" наркотиков ликвидировал КНБ

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]