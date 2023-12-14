Практически все граждане Казахстана эвакуированы из сектора Газа - глава МИД

В интервью информационному агентству Казинформ министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу рассказал, как проходила эвакуация граждан Казахстана из сектора Газа.

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Как сообщил Мурат Нуртлеу, на территории сектора Газа проживало значительное количество казахстанцев, и МИД совместно с государственными органами Казахстана в интересах защиты прав и свобод граждан организовали эвакуационные рейсы из зоны боевых действий и вывезли на родину 127 человек, в том числе членов их семей.

По информации главы МИДа, на территории Газы остается один казахстанец и 10 членов его семьи – граждан Палестины, которые добровольно отказались от эвакуации.

- Министерство и загранучреждения продолжают контролировать ситуацию и готовы провести эвакуацию, если поступят заявления на вывоз от казахстанцев. Хотел бы также напомнить, что, вследствие ухудшения гуманитарной ситуации в секторе Газа, по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева, Казахстаном направлена гуманитарная помощь населению Газы в размере миллиона долларов США и 38 тонн гуманитарного груза. Это продукты питания, постельные принадлежности, лекарства и медицинские изделия и т.п, - отметил глава внешнеполитического ведомства республики.

М. Нуртлеу подчеркнул, что успешная эвакуация на родину и доставка гуманитарного груза являются результатом совместной работы задействованных государственных органов и загранучреждений РК.

Напомним, 17 ноября первый эвакуационный борт властей Казахстана успешно доставил на родину 99 граждан, включая 59 граждан РК и 40 иностранцев с их семьями. Второй рейс вернулся из Египта 11 декабря, он доставил в Астану 28 человек, включая 8 граждан РК и 20 палестинцев-членов семей.