Практически все граждане Казахстана эвакуированы из сектора Газа - глава МИД

В интервью информационному агентству Казинформ министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу рассказал, как проходила эвакуация граждан Казахстана из сектора Газа.
Как сообщил Мурат Нуртлеу, на территории сектора Газа проживало значительное количество казахстанцев, и МИД совместно с государственными органами Казахстана в интересах защиты прав и свобод граждан организовали эвакуационные рейсы из зоны боевых действий и вывезли на родину 127 человек, в том числе членов их семей.
По информации главы МИДа, на территории Газы остается один казахстанец и 10 членов его семьи – граждан Палестины, которые добровольно отказались от эвакуации.
- Министерство и загранучреждения продолжают контролировать ситуацию и готовы провести эвакуацию, если поступят заявления на вывоз от казахстанцев. Хотел бы также напомнить, что, вследствие ухудшения гуманитарной ситуации в секторе Газа, по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева, Казахстаном направлена гуманитарная помощь населению Газы в размере миллиона долларов США и 38 тонн гуманитарного груза. Это продукты питания, постельные принадлежности, лекарства и медицинские изделия и т.п, - отметил глава внешнеполитического ведомства республики.
М. Нуртлеу подчеркнул, что успешная эвакуация на родину и доставка гуманитарного груза являются результатом совместной работы задействованных государственных органов и загранучреждений РК.
Напомним, 17 ноября первый эвакуационный борт властей Казахстана успешно доставил на родину 99 граждан, включая 59 граждан РК и 40 иностранцев с их семьями. Второй рейс вернулся из Египта 11 декабря, он доставил в Астану 28 человек, включая 8 граждан РК и 20 палестинцев-членов семей.