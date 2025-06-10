Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По состоянию на 1 июня 2025 года государственными инспекторами труда на 85 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед более 2 тыс. работниками на сумму 814 млн тенге. Кроме того, в ходе проведенных проверок в различных организациях выявлено порядка 2,4 тыс. нарушений трудовых прав. Об этом сообщили в Минтруда, передает Kazpravda.kz

Руководителям предприятий, на которых выявлены задолженность по зарплате и нарушения трудовых прав, выдано 1 588 предписаний, обязательных для исполнения, и наложены штрафы на сумму более 194 млн тенге.

В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 1,9 тыс. работников. Им выплачено 677 млн тенге.

Кроме того, на особом контроле Министерства труда и социальной защиты населения РК находятся вопросы обеспечения государственного контроля за соблюдением трудового законодательства.

По данным на 1 июня т.г. государственными инспекторами труда проведено 2 381 проверка, в ходе которых выявлено 2 941 нарушение, из них: в сфере труда – 2 428; по безопасности и охране труда – 496; занятости населения – 17.

В результате принятых мер защищены трудовые права 17,2 тыс. работников.