Правила формирования тарифов изменились в Казахстане

Возможность скрытого субсидирования субъектов естественных монополий исключена по предписанию ВАП
Для исключения возможности скрытого субсидирования субъектов естественных монополий по предписанию ВАП были внесены необходимые изменения и дополнения в правила формирования тарифов, сообщает Kazpravda.kz
По результатам госаудита эффективности управления в сфере теплоснабжения установлена значительная разница в тарифах между группами потребителей.
В этой связи Миннацэкономики было поручено внести необходимые изменения в правила формирования тарифов для поэтапного сокращения разницы в тарифах между группами потребителей. Цель – исключить скрытое субсидирование субъектов естественных монополий.
В итоге, был принят соответствующий приказ заместителя премьер-министра – министра нацэкономики, которым внесены изменения и дополнения в данные правила.
Наряду с этим также введена дифференциация тарифов на услуги по снабжению тепловой энергией в зависимости от наличия или отсутствия приборов учета (общедомовой, индивидуальный).
Напомним, в своем сентябрьском Послании народу Казахстана глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил утвердить национальный проект по модернизации энергетического и коммунального секторов.
«Острым остается вопрос формирования культуры экономии коммунальных ресурсов. Со следующего года нужно внедрить четкие нормы их потребления по принципу «больше потребляешь – больше платишь». В то же время потребители не должны оставаться один на один во взаимоотношениях с частными монополистами», — заключил глава государства.