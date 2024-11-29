Правила формирования тарифов изменились в Казахстане

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Для исключения возможности скрытого субсидирования субъектов естественных монополий по предписанию ВАП были внесены необходимые изменения и дополнения в правила формирования тарифов, сообщает Kazpravda.kz

По результатам госаудита эффективности управления в сфере теплоснабжения установлена значительная разница в тарифах между группами потребителей.

В этой связи Миннацэкономики было поручено внести необходимые изменения в правила формирования тарифов для поэтапного сокращения разницы в тарифах между группами потребителей. Цель – исключить скрытое субсидирование субъектов естественных монополий.

В итоге, был принят соответствующий приказ заместителя премьер-министра – министра нацэкономики, которым внесены изменения и дополнения в данные правила.

Наряду с этим также введена дифференциация тарифов на услуги по снабжению тепловой энергией в зависимости от наличия или отсутствия приборов учета (общедомовой, индивидуальный).

Напомним, в своем сентябрьском Послании народу Казахстана глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил утвердить национальный проект по модернизации энергетического и коммунального секторов.