Правила использования единовременных пенсионных выплат изменят в РК

Пенсионные новости
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Министерство промышленности и строительства предлагает внести изменения в правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Так, по состоянию на 1 января этого года около 135 тысяч граждан направили единовременные пенсионные выплаты (далее – ЕПВ) на депозиты в  «Отбасы банк» и до настоящего времени не оформили ипотеку.

– По информации АО «Отбасы банк», средний срок накопления необходимого первоначального взноса для получения жилищного займа составляет шесть лет. В этой связи, министерство предлагает увеличить сроки накопления средств ЕПВ на депозитах АО «Отбасы банк» с 3 до 8 лет с целью улучшения жилищных условий граждан. Кроме этого, предлагается дать возможность супругам уступать депозиты АО «Отбасы банк», пополненные средствами из ЕПВ друг другу, – говорится в сообщении.

Также предлагается, чтобы при расторжении договора с «Отбасы банк» о жилищных строительных сбережениях пополненная сумма с ЕПВ возвращалась на спецсчет получателя, и он бы в течение 20 рабочих дней смог бы использовать данные средства на улучшение жилищных условий или направить их на лечение.

Планируемые поправки находятся на обсуждении на портале «Открытые НПА». После принятия всех замечаний и предложений проект приказа будет направлен на согласование в заинтересованные госорганы. 

#ипотека #депозиты #Отбасы банк #ЕПВ

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