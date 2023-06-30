Правительство дает отписки на депутатские запросы – спикер Мажилиса

Он отметил, что если подобная практика продолжится и в следующей сессии, то парламентарии будут вынуждены принимать меры.

Фото пресс-службы Мажилиса Парламента РК

Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов на совместном заседании палат Парламента высказал от имени депутатского корпуса недовольство качеством ответов Правительства на депутатские запросы, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Хотелось бы обратить внимание на некоторые вопросы во взаимодействии с Правительством. Во-первых, работа Правительства по инициированию законопроектов выполняется не на должном уровне. Вы знаете, что в обществе много актуальных вопросов, требующих срочного решения. В первую очередь, их необходимо решить на законодательном уровне. К сожалению, Правительство вовремя не обращает на них внимание, несвоевременно вносит нужные законопроекты в Мажилис. Поэтому депутаты вынуждены в срочном порядке решать эти острые проблемы и инициировать соответствующие законопроекты. В этой связи в следующей сессии Правительство должно повысить активность, ускорить разработку и внесение в Мажилис конкретных законопроектов, необходимых для общества», - отметил Кошанов.

Также спикер Мажилиса высказал недовольство сроками рассмотрения Правительства поправок и дополнений депутатов.

«Об этом мы говорим ежегодно, есть установленный порядок, но в большинстве случаев этот порядок не соблюдается, в результате чего принятие некоторых законопроектов затягивается. Поэтому считаем, что Правительству необходимо пересмотреть процедуру согласования заключения. Мы только начали свою работу, в будущем при рассмотрении депутатских инициатив госорганы не должны ограничиваться ведомственными интересами», - сказал спикер.

Кроме того, заявил Ерлан Кошанов, наблюдается слабая подготовленность руководителей госорганов, принимающих участие на пленарных заседаниях, заседаниях рабочих групп.

«Не выдерживает критики качество их ответов. Это касается и ответов на депутатские запросы. Мы в депутатских запросах поднимаем злободневные проблемы населения, чаяния, наказы наших избирателей. К сожалению, получаем стандартные формальные отписки, вместо развернутого ответа», - возмутился председатель Мажилиса.

Он отметил, что если подобная практика продолжится и в следующей сессии, то парламентарии будут вынуждены принимать меры.

«Если так будет продолжаться, то вынуждены будем устно приглашать членов Правительства для ответов на наши запросы», - заключил Кошанов.