Правительство держит ответ

Предваряя свой отчет, вице-премьер Ермек Кошербаев поблагодарил парламентариев за тес­ную работу с Правительством по всем ключевым задачам, поставленным Главой государства.

– Поддержка обратной связи с населением дает нам возможность выстроить приоритеты, – сказал он.

Кабмин подробно изучил свод вопросов от каждой депутатской фракции, заверил вице-премьер. В текущем году избирателями озвучены порядка 700 проблемных вопросов. Из них наи­большую долю занимает социальный блок – 46%.

Каковы итоги рассмотрения социальных вопросов? Итак, все социальные обязательства государства выполняются своевременно и в полном объеме. Индексированы пособия и пенсионные выплаты. Повышена заработная плата военным и медицинским работникам на 40%, работникам сферы культуры и архивного дела – на 20%, работникам государственных рыбоводных предприя­тий – на 80% и отдельным категориям гражданских служащих – до 70%. Введены специальные соцвыплаты работающим во вредных условиях труда. В целях поддержки социально уязвимых слоев населения предусмотрено при­обретение более 5 тыс. арендных квартир с правом выкупа.

Особое внимание уделяется занятости на селе. В 2024 году трудоустроено более 970 тыс. человек, из них более 400 тыс. – молодежь. Реализуются проекты «Ауыл аманаты» и «Ауыл – ел бесігі».

– В целом необходимо отметить, что более половины расходов республиканского и местных бюджетов – это свыше 18 трлн тенге – направляется на социальную сферу. Сейчас нами начата работа по усилению контроля за расходованием бюджетных средств на социальные цели, в том числе с использованием цифровых технологий, – отметил Ермек Кошербаев.

Пять процентов вопросов поднятых жителями регионов касались экономического развития и предпринимательства.

– В 2024 году страна демонстрирует рост ключевых макроэкономических показателей, несмотря на сложную ситуацию в глобальной экономике. По оперативным данным, ВВП страны в 2024 году увеличился на 4,8 процента в реальном выражении, – сказал вице-премьер.

Важной задачей остается диверсификация экономики. В обрабатывающей промышленности в 2024 году реализовано 180 инвестиционных проектов на сумму 1,3 трлн тенге, что обеспечило рост сектора почти на 6%. По итогам 2024 года мерами поддержки малого и среднего предпринимательства охвачено порядка 26 тыс. проектов бизнеса на 1,3 трлн тенге.

Депутаты, в свою очередь, констатируют: да, ответы на вопросы населения госорганы вроде бы не игнорируют и галочку «отработано» на большинство из них поставить можно. Но, по мнению депутата Серика Егизбаева, руководителя фракции партии «Ауыл», по ряду вопросов ответы даны формально или неполно и даже привел примеры. Так, например, в г. Алматы был вопрос об установлении квоты для крупных компаний по закупу продукции, производимой Казахским обществом слепых. Минтруда и соцзащиты ссылается на Минфин, а Минфин, в свою очередь, предлагает рассматривать его с учетом позиции Минтруда и соцзащиты. Итог: нет обоснованного ответа на вопрос, поставленный членами общества слепых.

Еще пример. Фермеры Мангистауской области столкнулись с проблемой недостаточного возмещения затрат, необходимых для бурения скважин, что сдерживает развитие аграрного сектора в регионе. В связи с рекомендацией Агентства по противодействию коррупции Минсельхоз исключил требование по возмещению до 80% затрат, установив действующий показатель на уровне 50%.

– Депутаты фракции считают, что в регионах с острой нехваткой воды необходимо рассматривать возможность увеличения данного норматива, – высказался мажилисмен.

Депутат от партии «Amanat» Ельнур Бейсенбаев поднял проблемы оплаты труда педагогов и врачей. Он констатировал, что, несмотря на увеличение зарплат учителям и врачам до 350 тысяч тенге, сохраняется значительный дисбаланс в оплате труда других, не менее важных специалистов.

– Например, в районах и селах библио­текари, работники архивов и домов культуры получают лишь 85 тысяч тенге, тогда как Правительство всегда утверж­дает, что минимальная заработная плата – это только для расчета частных предпринимателей. Тренеры спортивных школ, преподаватели музыкальных и художественных школ, руководители кружков и технический персонал получают от 125 до 150 тысяч тенге. По официальным данным, каждый пятый казахстанец зарабатывает до 150 000 тенге. Данный дисбаланс негативно влияет на самочувствие граждан, приводит к дефициту квалифицированных кадров и снижению качества услуг. И этот вопрос каждый раз поднимается перед депутатами, – сказал он.

Резюмируя обсуждение спикер Мажилиса Ерлан Кошанов поддержал коллег.

– Было поднято много проблем, задано много вопросов, но, к сожалению, на многие из них мы не получили качественных ответов от членов Правительства. На такие встречи нужно приходить подготовленными. Это ведь та работа, которую и мы, и члены Правительства ведем ежедневно. Поэтому прозвучала критика со стороны депутатов, руководителей фракций. При этом важно понимать, что за всеми этими вопросами стоят конкретные проблемы граждан, долгое время не решаемые вопросы, – сказал спикер.

В целом формат отчета Правительства по исполнению наказов избирателей себя оправдал. Ерлан Кошанов отметил, что одним из самых частых вопросов во время поездок в регионы были проблемы людей, занятых на вредных производствах.

– В прошлом году этот вопрос, поднимаемый долгое время, из года в год, был решен. Впервые законодательно установлена дополнительная социальная выплата для таких работников. Это решение в пользу сотен тысяч рабочих, трудящихся на шахтах, в карьерах и металлургических цехах, – сказал спикер.

Еще одной насущной проблемой, которая беспокоила общественность, была нехватка врачей в селах. Как известно, партия «Amanat» включила этот вопрос в свою предвыборную программу. Так, был принят специальный закон, устанавливающий выплату до 9 млн тенге медицинским работникам, уезжающим работать в сельскую местность. Сейчас тысячи врачей работают на селе и приносят пользу людям.

Также поднимался вопрос о доступности скрининга на онкологические заболевания. В целом выявление рака на ранней стадии – большая проблема. Ее также удалось решить на законодательном уровне. Теперь бесплатным скринингом на онкозаболевания охвачены все граждане страны. Это позволит выявлять онкологические заболевания на ранней стадии, охватив 3,5 млн граж­дан, и спасти тысячи жизней.

При посещении регионов граждане также поднимали вопросы недостаточной социальной инфраструктуры. Эта проблема особенно характерна для больших городов, где идет массовая застройка, а обеспечение школами и больницами не успевает за этими новостройками.

– Чтобы восполнить этот пробел, депутаты совместно с Правительством внесли изменения в закон. Теперь запрещено строительство многоэтажных жилых домов без возведения социальной инфраструктуры, – сказал Ерлан Кошанов.

Он подчеркнул необходимость еже­дневно быть на связи депутатов и членов Правительства и уделять особое внимание исполнению наказов граждан, решать их шаг за шагом.

Рассмотрев повестку, депутаты также одобрили и приняли ряд законодательных актов. Так, в первом чтении одобрены изменения и дополнения в законодательство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства с сопутствующими поправками. Новеллами вводятся новые требования к КСК, ОСИ и управляющим компаниям. Как отметила депутат Екатерина Смышляева, законопроекты разработаны по инициативе депутатов Парламента в целях совершенствования действующего законодательства в сферах жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства.

– Правительство не достигло цели реформирования системы управления жилищным фондом, которую оно проводит с 2019 года. Этому есть объективные и субъективные причины. Необходимость дать честную оценку реформе подчеркнул Президент на расширенном заседании Правительства в апреле 2023 года. В этой связи депутатскому корпусу поручено пересмотреть правовую основу управления кондоминиумами с учетом допущенных ошибок и реального положения дел. Во исполнение данного поручения был подготовлен данный законопроект, – пояснила Екатерина Смышляева.

Проект закона решает две основные проблемы – введение требований к прозрачности деятельности кооперативов собственников квартир и создание максимально свободной правовой среды для выбора жильцами форм и условий управления кондоминиумом. Для этого законопроектом предусмот­рено две формы управления кондоминиумом – объединение собственников имущества и непосредственное совместное управление. Простые товарищества исключаются как отдельная форма, но фактически продолжат работу на прак­тике в виде второй формы управления.

Кроме того, предлагаются три вида субъектов управления: управляющая компания, профессиональный управляющий и кооператив собственников квартир. Также вводится увеличение срока полномочий председателя объединения собственников имущества с момента избрания с одного до трех лет, право объединения собственников имущества самостоятельно вести деятельность по управлению домом, обязательство застройщика зарегистрировать кондоминиум после продажи первой квартиры, расширение полномочий жилищной инспекции, которая будет контролировать.

Законопроектом будет также усилена административная ответственность за непредоставление отчетности населению и за отказ предоставить документы на дом.

– Все изменения, предлагаемые проектом закона, обсуждались с отраслевыми государственными и местными исполнительными органами, экспертами и практиками, профильными ассоциациями в процессе рабочих поездок депутатов. Вместе с тем следует отметить, что по данному вопросу в обществе нет единого мнения. Позиции отраслевых ассоциаций кардинально расходятся. В связи с этим все предлагаемые изменения направлены на защиту интересов жителей многоквартирных жилых домов, – отметила Екатерина Смышляева.

Как известно, некоторые руководители КСК и ОСИ часто «химичат» с протоколами собраний жильцов, проводя таким образом нужные им расходы.

В этой связи депутат Асхат Рахимжанов предлагает дать официальный правовой статус протоколу собрания жильцов. Сейчас эти документы не имеют соответствующего правового статуса, безнаказанно подделываются и их исполнение игнорируется.

Екатерина Смышляева отметила, что предложение об усилении института протокольных решений поддерживается.

– На практике действительно имеет место фальсификация, подделки и так далее. Мы внимательно следим за судебной практикой и в судебных делах очень часто в отношении именно управления жилищным фондом возникают такие споры. До второго чтения мы доработаем изменения и предложения, связанные еще и с усилением ответственности за фальсификацию таких документов, – сказала она.

В этот день депутаты также принял во втором и окончательном чтении Закон «Об аквакультуре» с сопутствующими поправками.