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Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин и председатель Президиума палаты Раимбек Баталов в формате семинара-совещания встретились в офлайн и онлайн формате с представителями отраслевых ассоциаций, на котором представители госорганов разъяснили бизнесу ключевые нормы нового Налогового кодекса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Среди участников – представители машиностроения, фарминдустрии, общепита, розничной торговли, здравоохранения, налоговых консультантов и других объединений.

Помимо информирования о ключевых изменениях нового документа, особый акцент был сделан на специальных налоговых режимах и новых подходах к налоговому администрированию.

Директор департамента налоговой и таможенной политики министерства национальной экономики Ерлан Сагнаев отметил, что в новом кодексе число специальных налоговых режимов (СНР) сокращено с семи до трех:

- для самозанятых,

- на основе упрощенной декларации,

- для крестьянских или фермерских хозяйств.

«Специальный налоговый режим для самозанятых вправе применять физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, не использующие труд работников и не осуществляющие виды деятельности, по которым разрешено применение данного режима. И те, чьи доходы за календарный месяц не превышают 300 МРП», - подчеркнул Ерлан Сагнаев.

При этом самозанятые освобождаются от ИПН и платят только соцплатежи за себя в размере 4% от дохода.

В новом режиме упрощенной декларации сохраняется возможность не платить НДС и соцналог. Его вправе будут применять налогоплательщики, чей доход за календарный год не превышает 600 тыс. МРП (2,4 млрд тенге), без ограничения по численности наемных работников, и те, чей вид деятельности не включен в перечень запретительных видов.

Действующий СНР для крестьянских (фермерских) хозяйств сохранен.

«Единственно, в связи с упразднением единого земельного налога причитающийся подоходный налог в размере 0,5% с валового дохода крестьянские хозяйства будут оплачивать на КБК ИПН, как все другие предприниматели. Кроме того, по земельным участкам сельхозназначения, не используемым по назначению или используемым с нарушением законодательства Казахстана, базовые ставки земельного налога (платы за пользование земельными участками) увеличены с 20 до 40 раз», - отметил Ерлан Сагнаев.

Новый кодекс предусматривает масштабное упрощение налогового администрирования:



- на 30% меньше отчетности, на 20% меньше налогов,

- оптимизация налоговых льгот и сборов,

- новые подходы к налоговому администрированию.

«Изменятся подходы и в налоговом администрировании. На сегодня, если все меры принудительного взыскания налоговой задолженности применяются с порога 6 МРП, то в новом Налоговом кодексе применение мер зависит от размера задолженности. Важным моментом является то, что вся деятельность бизнеса не будет блокироваться из-за незначительных сумм задолженности. Если она составляет сумму до 20 МРП, то будет направлено лишь извещение о наличии налоговой задолженности. Если же сумма составит от 20 до 45 МРП, то уже будет направлено уведомление, а в случае непогашения будут приостановлены расходные операции по банковским счетам и выставлены инкассовые распоряжения. Если сумма задолженности более 45 МРП, то дополнительно будет описываться имущество для выставления на торги, а также проводиться работа по взысканию задолженности за счет дебиторов должника», - заключил Ерлан Сагнаев.

Председатель саморегулируемой организации общественного питания Вероника Даугалиева предложила сохранить возможность отнесения на вычеты по КПН сумм расходов от предпринимателей, работающих в режиме упрощенной декларации.

Исполнительный директор Ассоциации застройщиков Казахстана Виктор Микрюков выразил обеспокоенность практикой признания регистрации юрлиц недействительной и выступил за введение полноценной процедуры принудительной ликвидации.

Другие участники также задали много вопросов и получили обстоятельные ответы от представителей госорганов. Теперь разъяснительная работа по нормам нового Налогового кодекса продолжится в других регионах.