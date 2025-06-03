Правовые основы

Парламент
1
Ольга Орлова

На заседании бюро Сената под председательством спикера Маулена Ашимбаева депутаты определили повестку заседания палаты. Депутаты постановили рассмотреть Закон «О территориальной обороне РК» и сопутствующий ему Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам территориальной обороны». Цель документов – урегулирование общественных отношений и установление правовых основ государственной политики в сфере территориальной обороны.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Обсудили члены бюро и темы предстоящих на неделе мероприятий комитетов Сената. На повестке – проведение правительственного часа на тему «О реализации норм Экологичес­кого кодекса РК в части поощрения и стимулирования государством привлечения зеленых инвестиций и широкого применения наилучших доступных техник». Также запланирован ряд встреч депутатов с заинтересованными сторонами касательно обеспечения верховенства закона и соблюдения прав человека, развития научно-технической деятельности и усиления связи высших учебных заведений с реальным сектором экономики, других тем.

На бюро депутаты также распределили между комитетами Сената законы, ранее принятые Мажилисом Парламента.

#Сенат #заседание #повестка

Популярное

Все
На Капшагае током убило ребенка
Я – жертва и живой свидетель массового голода
Итоги фотоконкурса подвели в Туркестане
Диалог со зрителем на языке картин
Победителям – медали и звания
Преступный бизнес на авто
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций
Сложность натуры
«МММ» казахстанского разлива, или Кое-что о схемах «пирамидостроителей»
Паралимпийцы приняли участие в экоакции
Мир спасет добродетель
Верховный суд разъяснил порядок
Филиал Челябинского государственного университета откроют в Костанае
Казахстан – Саудовская Аравия: новые вехи сотрудничества
Новая услуга стала доступной казахстанцам в eGov Mobile
Дожди с грозами и ветром ожидают казахстанцев в эти выходные
Аффинажный завод в Астане выдал 30-тысячный слиток дорогого металла
От слесаря до начальника в газовой отрасли
Срезан склон холма, жди оползня…
Ферма, где роботы доят коров
Бадрисафа Байтурсынова, разыскивая мужа, дважды обращалась к жене Максима Горького
Музей космонавтики откроют в Байконыре
ORDA: триумф во Франкфурте-на-Майне
Новая услуга появилась в приложении eGov Mobile
ChatGPT стал плательщиком НДС в Казахстане
Токаев переговорил с Путиным
О чем говорил Президент на встрече с главой Бундесрата Германии
1,3 млрд тенге «увели» интернет-мошенники у карагандинцев
Туристический маршрут запустили между Казахстаном и Китаем
Таяние ледников – проблема всего человечества
Двое казахстанцев зачислены в университеты Лиги плюща
Казахстанская модель шахматного образования признана одной из лучших в мире
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
В Казахстане резко изменится погода
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Будущее – за цифровыми активами
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Семья – духовный код нации
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Жару сменят дожди в Казахстане
Свыше 4 тыс. военнослужащих приняли участие в военном параде в честь 80-летия Великой Победы
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Авиакомпания Qazaq Air официально меняет название
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана

Читайте также

На финансовом рынке – перемены
Неограниченный потенциал партнерства
«Отмыться» будет сложнее
В соответствии с биологическим обоснованием

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]