Правовые основы
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Ольга Орлова
На заседании бюро Сената под председательством спикера Маулена Ашимбаева депутаты определили повестку заседания палаты. Депутаты постановили рассмотреть Закон «О территориальной обороне РК» и сопутствующий ему Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам территориальной обороны». Цель документов – урегулирование общественных отношений и установление правовых основ государственной политики в сфере территориальной обороны.