Обсудили члены бюро и темы предстоящих на неделе мероприятий комитетов Сената. На повестке – проведение правительственного часа на тему «О реализации норм Экологичес­кого кодекса РК в части поощрения и стимулирования государством привлечения зеленых инвестиций и широкого применения наилучших доступных техник». Также запланирован ряд встреч депутатов с заинтересованными сторонами касательно обеспечения верховенства закона и соблюдения прав человека, развития научно-технической деятельности и усиления связи высших учебных заведений с реальным сектором экономики, других тем.

На бюро депутаты также распределили между комитетами Сената законы, ранее принятые Мажилисом Парламента.