Праздник талантов

Форум искусств, посвященный 25-летию столицы, организован Национальным дельфийским комитетом и акиматом Астаны. В этом году региональные этапы впервые прошли в выездном формате с участием аккредитованных членов национального и международного дельфийского жюри. Благодаря этой инициативе юные таланты из отдаленных сел смогли продемонстрировать свое мастерство на местах и пройти на республиканский этап проекта.

В масштабном смотре талантов участвовали более 500 человек в возрасте 10–25 лет, они выступали в номинациях «Фортепиано», «Скрипка», «Академическое пение», «Народные инструменты», «Народное пение», «Народный танец», «Современный танец», «Фотография», «Короткометражный фильм», «Дизайн одежды», «Художественное чтение», «Театраль­ное искусство», «Изобразительное искусство», «Декоративно-прик­ладное искусство». Традиционно прошли две параноминации – «Пение на жестовом языке» и «Хореографическое искусство для юных талантов с инвалидностью».

Участникам было зачитано письмо-напутствие депутата Сената Парламента РК Маулена Ашимбаева.

Директор Национальных дельфийских игр Куралай Туспекова объявила со сцены о новом проекте, в рамках которого за два года на свет появится 20 000 книг на казахском языке. Цель – вовлечь каждого в создание современной художественной литературы, поддержать процесс написания книг для детей. Silk Way Creative Games объявляют асар по созданию казахского контента.

Также в рамках XIV Национальных дельфийских игр в Доме дружбы АНК состоялась стратегическая сессия «Адал азамат. Франкенштейн или национальная идея?» с участием деятелей культуры, общественных деятелей, депутатов Парламента РК.

– Задача стратегической сессии – выработать рекомендации, что необходимо сделать обществу, деятелям культуры, государственным органам, чтобы совместными усилиями мы увидели того самого «Адал азамат». Поэтому мы поставили такой вопрос: это недостижимая мечта, утопия или идея, которую можно воплотить в жизнь? И на выходе мы представили наше видение, как ускорить данный процесс, как повлиять на развитие государства и принести пользу обществу, какие меры и действия нужно предпринять каждому казахстанцу, чтобы о нашей стране говорили как о высококультурном развитом обществе, – отметила директор Национального дельфийского комитета Куралай Туспекова.

Два дня шел конкурс, во время которого на четырех культурных площадках столицы талантливая молодежь из всех регионов Казахстана состязалась за призовые места Национальных дельфийских игр. Профессиональное жюри после долгих дебатов выб­рало победителей.

В номинации «Эстрадное пение» в разных возрастных категориях победу одержали Адель Кунадилова из Астаны и Алтынай Айтен из Акмолинской области. В номинации «Пение на жестовом языке» победили Жанагуль Кадир из Кызылординской области и Ернур Самен из Карагандинской области. Лучшей в дизайне одеж­ды стала Мольдир Турсынбай из Астаны. Самые талантливые скрипачи живут в Павлодарской области – это Анель Данияр и Дильназ Жанкушукова. Золотые медали за «Академическое пение» завоевали Жайна Жума из Карагандинской области и Кадырбек Калдар из Астаны.

Лучшей среди фотографов стала Даяна Абдульманова из Акмолинской области, а лучшими в декоративно-прикладном искусстве – Аружан Жомартбек из Жамбылской области и Ольга Панафидина из Павлодара. Победу в номинации «Театральное искусство» одержал коллектив Infinity laboratory из Акмолинской области. Главный приз за художественное чтение получила Айнара Досымжанова из Павлодарской области. Золотые медали в «Изобразительном искусстве» достались Анастасии Зеленкевич из Павлодарской области и Нурболу Оспану из Тараза.

Лучший результат в номинации «Фортепиано» – у Александра Волокитина из Карагандинской области и Ашота Мхитаряна из Алматы. Победу среди баянистов одержал Руслан Галькеев из Астаны. В конкурсе домбристов победили Абылайхан Оралбек и Алидан Жаденов из Атырауской области. Лучшими исполнителями на кобызе признаны Рауан Серикбай из Карагандинской области и Дана Отар из Атырауской.

Номинация «Народные инструменты. Ансамбль» принес­ла высокие награды ансамблю домбристов «Көкіл» из Жамбылской области. В народном пении уверенную победу одержали Айсана Ильяскызы из Атырауской области и Дидар Шунаев из Астаны. Золотым медалистом номинации «Народное пение. Ансамбль» стал столичный коллектив «Назқоңыр». В народном танце лучше всех себя проявила школа танцев Gami из Алматы и ансамбль «Салтанат» из Западно-Казахстанской области. Gami, к слову, стали лучшими и в современном танце, как и их старшие товарищи – хореографический коллектив Polyanka из Акмолинской области.

Гала-концерт победителей сос­тоялся в концертном зале Государственной академической филармонии им. Е. Рахмадиева. В ярком шоу участвовал специальный гость Игр – профессор Стамбульской консерватории Джихан Юрт­чу, который вместе с ансамблем­ народной музыки «Сарыарка» исполнил свои произведения. Гимн Национальных дельфийских игр прозвучал из уст его автора, постоянного члена жюри конкурса Рината Малцагова. Наравне со звез­дами казахстанской и зарубежной сцены перед публикой свои таланты продемонстрировали и юные победители.

По результатам конкурса лучшие из лучших отправятся покорять международный Олимп Дельфийских игр – в город Бишкек на XVII Молодежные Дельфийские игры государств – участников СНГ.