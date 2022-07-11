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Праздник в честь земляков
Наталья Денисова

Свой праздник – День села – организовали жители маленького населенного пункта Лакалы в аульном округе Тасарык Казалинского района Кызылординской области.

Посвящен праздник был истории и людям села Лакалы. Мероприятие началось с театрализованного представления о жизни первых поселенцев. Затем в селе заложили фундамент новой мечети и открыли Площадь славы. Были, конечно, и угощенье, песни, танцы, на праздник собрались практически все жители Лакалы, и получился он многолюдным, теплым, душевным.


В торжестве приняли участие аким Казалинского района Мухтар Оразбаев, депутат Сената Парламента РК Дана Нуржигит, депутат областного маслихата, директор областного филиала АО «Казпочта» Аида Абибуллае­ва, председатель Совета ветеранов села Лакалы Алтынбек Жубаниязов.


– Дружно и радостно мы отметили день нашего села, – сказал Алтынбек Жубаниязов. – Поблагодарили всех, кто внес вклад в его развитие, а молодежи дали наказ на будущее – беречь и облагораживать Лакалы.

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