Праздник в честь земляков

Свой праздник – День села – организовали жители маленького населенного пункта Лакалы в аульном округе Тасарык Казалинского района Кызылординской области.
Посвящен праздник был истории и людям села Лакалы. Мероприятие началось с театрализованного представления о жизни первых поселенцев. Затем в селе заложили фундамент новой мечети и открыли Площадь славы. Были, конечно, и угощенье, песни, танцы, на праздник собрались практически все жители Лакалы, и получился он многолюдным, теплым, душевным.
В торжестве приняли участие аким Казалинского района Мухтар Оразбаев, депутат Сената Парламента РК Дана Нуржигит, депутат областного маслихата, директор областного филиала АО «Казпочта» Аида Абибуллаева, председатель Совета ветеранов села Лакалы Алтынбек Жубаниязов.
– Дружно и радостно мы отметили день нашего села, – сказал Алтынбек Жубаниязов. – Поблагодарили всех, кто внес вклад в его развитие, а молодежи дали наказ на будущее – беречь и облагораживать Лакалы.