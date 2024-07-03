Праздник «Қымыз мұрындық» отметили в Улытау

Қымыз мұрындық (угощение первым кумысом), бие байлау (привязывание кобылиц) и айғыр қосу («сватание», или введение в табун жеребца) – обряды коневодов села Терисаккан Улытауского района, которые включают в себя древние элементы нематериальной культуры. Именно в Улытау они сохранились в том виде, как было принято у кочевников века назад. В 2018 году обряды казахских коневодов включены в Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Сегодня все желающие – жители и гости региона могут ознакомиться с древней культурой Великой степи.

Этнофестиваль проводится с 2012 года, и за это время обрел большую популярность. Среди мероприятий, ставших непременной частью современного праздника первого кумыса, – спортивные состязания по национальным видам спорта, а также выставка-ярмарка ремес­ленников. Для гостей фестиваля организованы мастер-классы по обряду қымыз мұрындық и технологии изготовления кумыса, валянию войлока, плетению гобелена и плетей, кузнечному искусству. К слову, в этом году призовой фонд фестиваля составил 4 млн тенге.

Как отметил известный краевед и учредитель фестиваля Бахтияр Кожахметов, масштаб мероприятия постоянно расширяется. Сегодня в организации фестиваля участвуют не только жители Улытауского района, но также представители Атбасара, Степногорска, Коргалжына и Ерейментау Акмолинской области и Щербактинского района Павлодарской области. Теперь аналогичный фестиваль проводится и в Карагандинской области.