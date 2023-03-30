Предельная ставка за подключение голубого топлива к домам сельчан и горожан снижена до 350 тыс. тенге

Ровно столько будут платить потребители за подводку к их домам распределительных сетей, установку счетчиков и другого оборудования.

К слову, в последние годы подрядные компании, пользуясь привилегированным положением на рынке, взвинтили стоимость вышеуказанных услуг в среднем до 700 тыс. тенге. Кое-где граждане выкладывали даже по 1 млн тенге (!) и больше, для чего им приходилось брать кредиты в банках.

Естественно, вся эта ситуация вызывала справедливое возмущение сельчан и горожан, устраи­вавших митинги с требованием прекратить ценовой беспредел. Граждане завалили местные акиматы и правоохранительные органы жалобами на непомерно высокую стоимость услуг газовщиков.

В итоге чиновники решили провести анализ ценообразования на газовом рынке, определить подлинную себестоимость работ по подключению абонентов к газу. Для этого была создана рабочая группа, в которую вошли представители акимата области, Ассоциации газовых хозяйств и областной прокуратуры.

Меморандум об утверждении предельной ставки на подсоединение домов к газовым сетям действует в 11 сельских округах Талгарского, Карасайского, Жамбылского и Енбекшиказахского районов, а также городах Каскелене и Есике. Инициаторы намерены охватить максимальное число населенных пунктов области и тем самым снизить соответствующие расходы местных жителей.

Как сообщил на брифинге начальник областного управления энергетики и ЖКХ Асхат Бердиханов, тариф в 350 тыс. тенге включает в себя подведение к дому газопровода протяженностью 30 метров и подключение двух точек – отопительного котла и газового оборудования для бытовых нужд. Меморандум подписали четыре компании, обслуживаю­щие газораспределительные сети. Он действует до конца года с возможным последую­щим продлением. Местные власти призывают остальных участников рынка присоединиться к документу.

По словам Асхата Бердиханова, в связи с увеличением спроса на газ растут объемы его транс­портировки по территории области, что требует надежного функцио­нирования газотранс­портной сис­темы. Между тем здесь имеются большие недочеты, а именно – критическая изношенность инфраструктуры, недостаточная пропускная способность газопроводов. Повсеместно в трубах, металле, околошовных зонах выявляются дефекты, свищи и коррозия. Все это угрожает безо­пасности газоснабжения.

По мнению представителей местной общественности, главной причиной низкого уровня газификации сел и городов региона является как раз завышенный тариф на подключение абонентов к голубому топливу. Удивительно, что нынешняя предельная ставка в 350 тыс. тенге, которую чиновники преподносят как благо для сограж­дан, не далее как два года назад считалась космической ценой и также вызывала нарекания потребителей.

К примеру, весной 2021-го на совещании в акимате области приводились расчеты проект­ных институтов, соглас­но которым стоимость подведения распределительной трубы от точки подключения до отопительного котла жилого дома составляла 114 тыс. тенге. Именно по такой цене тогда велась газификация ряда сел Талгарского района, а в Талдыкоргане тариф за подключение абонентов к газу был еще ниже – 95 тыс. тенге.

Но, как говорится, свежо предание... Подрядные компании, прокладывающие газовые магистрали, все время ссылаются на удорожание строительных материалов, дабы оправдать свои постоянно растущие аппетиты…