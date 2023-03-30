Предельная ставка за подключение голубого топлива к домам сельчан и горожан снижена до 350 тыс. тенге
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Асет Калымов, Алматинская область
В одном из недавних номеров нашей газеты мы сообщали об удешевлении тарифа на газ почти на 17% в отдельно взятом Карасайском районе Алматинской области (с 34,75 до 28,9 тенге за кубометр). И вот на днях прозвучала другая хорошая новость: между областным акиматом и региональной Ассоциацией газовых хозяйств заключен меморандум об утверждении предельной стоимости подключения абонентов к голубому топливу в размере не более 350 тыс. тенге.