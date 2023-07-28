Предполагаемую причину массовой гибели рыбы в реке Есиль озвучили в Минэкологии

Общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

В столичном паблике астанчанка поделилась видео, на котором видны всплывшие тушки рыб в воде. По информации автора, рыба погибла в реке Есиль в поселке Мичурино близ Астаны. Корреспондент Kazpravda.kz обратился с запросом в Министерство экологии и природных ресурсов РК для того, чтобы выяснить причину произошедшего.

скрин видео facebook.com/groups/497617433710914/about

Как рассказали в министерстве, 27 июля в ходе мониторинга социальных сетей была выявлена информация о заморе рыбы на реке Есиль, в районе поселка Мичурино.

По информации ведомства, на место выехала комиссия, состоящая из представителей столичного управления охраны окружающей среды и природопользования, ветеринарной службы, департамента экологии по городу Астана и научно-производственного центра рыбного хозяйства.

Комиссия подтвердила факт гибели рыбы вида «плотва» на отшнурованном рукаве реки Есиль в количестве приблизительно 100 штук, средней навеской около 20 грамм.

Специалисты экологического департамента и центра рыбного хозяйства отобрали пробы воды, а эксперты ветеринарной службы - рыбу для лабораторных исследований.

Сообщается, что местные исполнительные органы проведут работу по сбору мертвой рыбы с последующей утилизацией и с соблюдением санитарных норм.

«Предполагаемой причиной гибели рыбы является недостаток растворенного в воде кислорода ввиду обмеления отшнурованного рукава от основного русла реки по причине снижения водности реки Есиль. Причины гибели будут сообщены после получения результатов лабораторных исследований», – добавили в пресс-службе министерства. 

 

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