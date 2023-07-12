Приговоренный к смертной казни выйдет на свободу в Карагандинской области

Заключенный, которому смертную казнь заменили на 25 лет лишения свободы, готовится выйти на волю через год, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент уголовно-исправительной системы по Карагандинской и Улытауской областям.

Фото ДУИС по Карагандинской и Улытауской областям

Осужденный вспоминает, что еще в университете обзавелся друзьями, которые вели нечестный образ жизни, и в 23 года впервые оказался на скамье подсудимых за драку.

«Но мне повезло, так как наказание назначили условным. Казалось, отделался легко, но первый проступок меня ничему не научил. В следующий раз «друзья» предложили легкую наживу – украсть лошадь у одной семьи. Но всё пошло не так, как хотелось. Обычная кража закончилась тяжелым убийством двух человек», – рассказал Адиль.

Шокирующий приговор – смертная казнь – изначально привел Адиля в отчаяние. До пересмотра дела он испытал страшные муки ожидания.

«В 2001 году мне заменили смертную казнь на 25 лет лишения свободы. И я достойно стал отбывать свой срок наказания за колючей проволокой», – делится он.

Как рассказали в департаменте, в течение 24 лет Адиль пытался самостоятельно развиваться. Отбывая срок в Петропавловске, устроился в промышленную зону «Енбек – Кызылжар». Там своими руками сделал более тысячи памятников, свыше 30 стелл и мемориальных плит с надписями «Вечная память ветеранам ВОВ».

За время отбывания наказания в учреждении № 29 освоил профессии слесаря, сварщика, кровельщика 4-го разряда. В рамках пилотного проекта «Чтение без границ» прочитал более 400 литературных произведений.

Он постоянный участник спортивно-массовых мероприятий. Работает в котельной жилой зоны. С заработанной платы в 64 тысячи тенге помогает престарелому отцу и занимается благотворительностью.

Чтобы нивелировать влияние долгих лет изоляции от общества, сотрудники учреждения с помощью видеоматериалов знакомят Адиля с жизнью за стенами тюрьмы.

Адиль узнал, как работают ЦОНы, «умные» технологии, такие как смартфон компании Apple, банковские карты, мобильные приложения банков и другие онлайн-услуги. Ознакомился с информацией об электронных чипах, которые установлены на обновленном удостоверении личности, техническом паспорте казахстанцев.

Сотрудники ДУИС отметили, что Адиль с большим интересом посмотрел полный выпуск об электромобиле Tesla, который его очень удивил.

«Главной задачей уголовно-исполнительной системы Казахстана является исправление осужденных, возвращение в социум полезных, созидательных людей, способных без постороннего контроля и чрезмерной опеки вести жизнь, достойную человека, своевременно предоставляя им возможность не отставать от современного мира», – отметил начальник учреждения полковник юстиции Игорь Бендерский.