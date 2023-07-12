Приговоренный к смертной казни выйдет на свободу в Карагандинской области

Общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Заключенный, которому смертную казнь заменили на 25 лет лишения свободы, готовится выйти на волю через год, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент уголовно-исправительной системы по Карагандинской и Улытауской областям.

Фото ДУИС по Карагандинской и Улытауской областям

Осужденный вспоминает, что еще в университете обзавелся друзьями, которые вели нечестный образ жизни, и в 23 года впервые оказался на скамье подсудимых за драку.

«Но мне повезло, так как наказание назначили условным. Казалось, отделался легко, но первый проступок меня ничему не научил. В следующий раз «друзья» предложили легкую наживу – украсть лошадь у одной семьи. Но всё пошло не так, как хотелось. Обычная кража закончилась тяжелым убийством двух человек», – рассказал Адиль.  

Шокирующий приговор – смертная казнь – изначально привел Адиля в отчаяние. До пересмотра дела он испытал страшные муки ожидания.

«В 2001 году мне заменили смертную казнь на 25 лет лишения свободы. И я достойно стал отбывать свой срок наказания за колючей проволокой», – делится он.

Как рассказали в департаменте, в течение 24 лет Адиль пытался самостоятельно развиваться. Отбывая срок в Петропавловске, устроился в промышленную зону «Енбек – Кызылжар». Там своими руками сделал более тысячи памятников, свыше 30 стелл и мемориальных плит с надписями «Вечная память ветеранам ВОВ».

За время отбывания наказания в учреждении № 29 освоил профессии слесаря, сварщика, кровельщика 4-го разряда. В рамках пилотного проекта «Чтение без границ» прочитал более 400 литературных произведений.

Он постоянный участник спортивно-массовых мероприятий. Работает в котельной жилой зоны. С заработанной платы в 64 тысячи тенге помогает престарелому отцу и занимается благотворительностью.

Чтобы нивелировать влияние долгих лет изоляции от общества, сотрудники учреждения с помощью видеоматериалов знакомят Адиля с жизнью за стенами тюрьмы.

Адиль узнал, как работают ЦОНы, «умные» технологии, такие как смартфон компании Apple, банковские карты, мобильные приложения банков и другие онлайн-услуги. Ознакомился с информацией об электронных чипах, которые установлены на обновленном удостоверении личности, техническом паспорте казахстанцев.

Сотрудники ДУИС отметили, что Адиль с большим интересом посмотрел полный выпуск об электромобиле Tesla, который его очень удивил.

«Главной задачей уголовно-исполнительной системы Казахстана является исправление осужденных, возвращение в социум полезных, созидательных людей, способных без постороннего контроля и чрезмерной опеки вести жизнь, достойную человека, своевременно предоставляя им возможность не отставать от современного мира», – отметил начальник учреждения полковник юстиции Игорь Бендерский.

#заключенный #Улытауская область #ДУИС #свобода #смертный приговор

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