Председатель Сената: В документах на казахском языке не должно быть ошибок

Об этом напомнил Маулен Ашимбаев на сегодняшнем заседании Сената в ходе обсуждения Соглашения о сотрудничестве между Казахстаном и Узбекистаном в области экологии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Учитывая нередкие факты ошибок в текстах документов, спикер Сената высказался о необходимости усиления работы экспертов в этом направлении.

«Ошибки в документах на казахском языке — это не новая проблема. Наши депутаты регулярно поднимают этот вопрос. Ни в коем случае нельзя допускать ошибки в документах на казахском языке, а затем их просто исправлять», - отметил глава Сената.

Он также обратил внимание на то, что в стране укрепляется статус государственного языка, а количество профессиональных специалистов в этой области увеличивается. В этой связи, по мнению председателя Сената, важно усилить комплексную работу с компетентными специалистами в данной сфере.

«Сегодня у нас есть квалифицированные специалисты, которые переводят фундаментальные научные труды на казахский язык. В последние годы они активно работают, и мы это все видим. Поэтому можно с уверенностью сказать, что у нас достаточно сформировавшихся специалистов, работающих с различными терминами. В связи с этим в документах не должно быть ошибок в казахском тексте. В международных соглашениях такие недочеты также недопустимы. Соответствующие ведомства должны сделать выводы из этого вопроса и усилить работу с профессиональными кадрами. Надеемся, что в будущем таких недочетов не будет», - сказал Маулен Ашимбаев.

Отметим, что сегодня на заседании Палаты сенаторы рассмотрели и одобрили Закон «О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области экологии и охраны окружающей среды».