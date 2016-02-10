​Предварительные итоги подготовки

Как сообщил на брифинге председатель Центризбиркома Куандык Турганкулов, всего в ЦИК представлены списки 6 политических партий: партии «Нур Отан», Демократической партии Казахстана «Ак жол», Народно-демократической патриотической партии «Ауыл», Коммунистической Народной партии Казахстана, Общенациональной социал-демократической партии и Политической партии «Бірлік», которые в общей сложности включают 234 претендента.

– Уже зарегистрированы партийные списки партии «Нур Отан», Демократической партии Казахстана «Ак жол», Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» и Коммунистической Народной партии Казахстана, – сказал К. Турганкулов. – Зарегистрированные списки включают 203 кандидата, являющихся представителями 10 национальностей; 80% зарегистрированных кандидатов – мужчины и 20% – женщины.

Как отметил глава Центризбиркома, «все мероприятия по выдвижению прошли в полном соответствии с Конституцией и избирательным законодательством». Партии, зарегистрировавшие свои списки, проводят работу по открытию специальных счетов для сбора средств в избирательные фонды. Параллельно с этим ведется регистрация избирательных фондов политических партий и кандидатов в депутаты маслихатов.

– В отношении кандидатов, включенных в списки ОСДП и ПП «Бірлік», в настоящее время продолжается проверка на их соответствие требованиям Конституции и Закона «О выборах», – добавил К. Турганкулов.

В ходе брифинга председатель Цент­р­избиркома также проинформировал представителей СМИ о том, что за истекший период в рамках работы по обучению организаторов выборов ЦИК и территориальными избирательными комиссиями в общей сложности проведено 407 семинаров, совещаний и тренингов. Планируется проведение еще 573 кустовых семинаров для всех участников избирательного процесса на уровне областей, городов и районов.

В ближайшее время будет организовано два семинара по вопросам проведения агитационной кампании: один – для руководителей республиканских СМИ, второй – для представителей политических партий, участвующих в выборах.

Также председатель Центризбиркома отметил, что с начала электоральной кампании в ЦИК поступило 25 обращений физических и юридических лиц. 52% из них по выборам депутатов Мажилиса Парламента, 48% – по выборам депутатов маслихатов. Кроме того, на электронный адрес Центризбиркома было направлено 10 обращений. По 9 из них требовались разъяснения норм избирательного законодательства, еще одно касалось вопросов организации деятельности избирательных комиссий. Всем заявителям своевременно даны ответы.

На брифинге также шла речь о том, что к выборам депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней проявляют интерес иностранные наблюдатели. Как сообщила член Центризбиркома Татьяна Охлопкова, на интернет-ресурсе Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ размещено информационное сообщение о том, что краткосрочная миссия БДИПЧ будет представлена на выборах в Казахстане в составе 400 наблюдателей, а также планируется направить 36 долгосрочных наблюдателей. Пресс-конференция представителей БДИПЧ ОБСЕ запланирована на 22 февраля.

По данным ЦИК, исполком СНГ на своем сайте также разместил информационное сообщение о том, что численность миссии СНГ будет составлять около 300 наблюдателей.

– По закону о выборах аккредитация наблюдателей иностранных государств и международных наблюдателей осуществляется ЦИК РК по представлению Министерства иностранных дел. В настоящее время в Центризбирком из МИД представлений не поступало, – уточнила Т. Охлопкова.

Также она сообщила, что Министерством иностранных дел уже аккредитовано 98 представителей иностранных СМИ, которые имеют право осуществлять наб­людение за выборами.

В заключение брифинга, представляя оперативную информацию о ходе выдвижения кандидатов в депутаты маслихатов, председатель ЦИК К. Турганкулов отметил высокую активность граждан, баллотирующихся в местные представительные органы власти. За первые 20 дней с начала избирательной кампании по сравнению с тем же периодом 2012 года активность увеличилась более чем в два раза. По данным, на 19.00 8 февраля выдвинуты 4 870 кандидатов в депутаты маслихатов всех уровней. 581 из них – в областные маслихаты, 21 – в маслихат столицы, 95 – в маслихат Алматы.

В районные маслихаты выдвинуты – 3 244 кандидата, в городские маслихаты – 929 кандидатов. 69% выдвинутых кандидатов – мужчины, 31% – женщины. 66% имеют высшее образование.