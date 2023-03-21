Предварительные итоги выборов

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Юлия Магер

Центральная избирательная комиссия подвела предварительные итоги выборов в Мажилис.

Предварительные итоги подсчета голосов председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров объя­вил вечером 20 марта (к этому моменту подсчет голосов был завершен уже на всех избирательных участках как в Казахстане, так и за рубежом).

Он напомнил, что в списки избирателей на нынешних выборах были включены 12 035 578 человек. Казахстанцы голосовали как за партии (по пропорциональной системе избираются 69 депутатов), так и за конкретных кандидатов по одномандатным округам (29 депутатов).

По информации ЦИК, за партии и «против всех» проголосовал 6 366 441 избиратель. Нурлан Абдиров озвучил, как именно распределились эти голоса.

– Согласно предварительным результатам, на выборах депутатов Мажилиса Парламента, избираемых по партийным спис­кам, голоса избирателей распределились следующим образом: за Демократическую партию Казахстана «Ақ жол» – 535 139, или 8,41%, за партию «Amanat» – 3 431 510 голосов, или 53,90%, за Народно-демократическую пат­риотическую партию «Ауыл» – 693 938 голосов, или 10,90%, за Общенациональную социал-демократическую партию – 331 058 голосов, или 5,20%, за Казахстанскую партию зеленых «Байтақ» – 146 431 голос, или 2,30%, за Народную партию Казахстана – 432 920 голосов, или 6,80%, за партию «Respublica» – 547 154 голоса, или 8,59%. Против всех – 248 291 человек, или 3,9%, – объявил председатель ЦИК.

Что касается результатов выборов по 29 одномандатным избирательным округам, то здесь победители следующие.

Астана: округ № 1 – из включенных в бюллетени 37 кандидатов больше всего голосов набрал Даулет Турлыханов (71 698 голосов), округ № 2 – 34 кандидата, победил Даулет Мукаев (51 769).

Алматы: округ № 3 – 30 кандидатов, победил Ермурат Бапи (23 690 голосов), округ № 4 – 28 кандидатов, победил Ерлан Стамбеков (15 930), округ № 5 – 24 кандидата, победил Бакытжан Базарбек (22 685).

Шымкент: округ № 6 – 8 кандидатов, победил Данабек Исабеков (21 098 голосов), округ № 7 – 7 кандидатов, победил Болатбек Нажметдинулы (19 851).

Область Абай: округ № 8 – 7 кандидатов, победил Нуртай Сабильянов (131 872 голоса).

Акмолинская область: округ № 9 – 10 кандидатов, победила Айна Мысыралимова (154 587 голосов).

Актюбинская область: округ № 10 – 11 кандидатов, победил Казыбек Алишев (238 195 голосов).

Алматинская область: округ № 11 – 9 кандидатов, победил Ардак Назаров (122 242 голоса), округ № 12 – 14 кандидатов, победил Данияр Каскарауов (153 225).

Атырауская область: округ № 13 – 11 кандидатов, победил Адиль Жубанов (107 973 голоса).

Западно-Казахстанская область: округ № 14 – 9 кандидатов, победил Абзал Куспан (126 784 голоса).

Жамбылская область: округ № 15 – 6 кандидатов, победил Мукаш Искандиров (99 021 голос), округ № 16 – 6 кандидатов, победила Гульдана Нурумова (190 078).

Область Жетысу: округ № 17 – 13 кандидатов, победил Руслан Кожасбаев (132 678 голосов).

Карагандинская область: округ № 18 – 9 кандидатов, победил Кудайберген Бексултанов (132 471 голос), округ № 19 – 10 кандидатов, победил Арман Калыков (145 228 голосов).

Костанайская область: округ № 20 – 10 кандидатов, победил Еркин Абил (192 175).

Кызылординская область: округ № 21 – 10 кандидатов, победил Мархабат Жайымбетов (148 646 голосов).

Мангистауская область: округ № 22 – 9 кандидатов, победил Едиль Жанбыршин (117 880 голосов).

Павлодарская область: округ № 23 – 11 кандидатов, победил Жаркынбек Амантай (168 625 голосов).

Северо-Казахстанская область: округ № 24 – 10 кандидатов, победил Еркебулан Мамбетов (153 736 голосов).

Туркестанская область: округ № 25 – 4 кандидата, победил Кайрат Балабиев (142 595 голосов), округ № 26 – 6 кандидатов, победил Уласбек Садибеков (92 445), округ № 27 – 9 кандидатов, победил Темир Кырыкбаев (117 584).

Область Улытау: округ № 28 – 8 кандидатов, победил Ерболат Сатыбалдин (44 406 голосов).

Восточно-Казахстанская область: округ № 29 – 10 кандидатов, победил Лукбек Тумашинов (165 596 голосов).

Как напомнил Нурлан Абдиров, в соответствии с нормами Конституционного закона «О выборах» окончательные итоги парламентских выборов устанавливаются на заседании ЦИК в срок не позднее 10 дней со дня проведения голосования и публикуются в СМИ. Дата проведения заседания будет сообщена позже.

Председатель ЦИК также поблагодарил национальных и международных наблюдателей, представителей общественных объединений, казахстанских и зарубежных журналистов, работавших на прошедших выборах, за содействие в обеспечении прозрачности и гласности избирательного процесса. Всего, напомнил он, в день голосования мониторинг осуществляли около 81 тыс. национальных наблюдателей и 793 международных, освещали выборы более 1,1 тыс. казахстанских и 236 зарубежных СМИ.

Отдельно на брифинге был поднят вопрос соблюдения избирательного законодательства в день голосования.

Как сообщил начальник организационно-контрольного управления службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры Азамат Саргазин, грубых нарушений избирательных прав граждан или иных серьезных нарушений порядка, влияющих на итоги выборов, не зафиксировано. В день голосования в отдельных регионах зарегистрированы единичные факты совершения административных правонарушений, по которым виновные понесли предусмотренные законом наказания.

В частности, по предоставленным представителем Генпрокуратуры данным, прокурорами установлено 40 нарушений. Так, 18 членов участковых избирательных комиссий привлечены к ответственности за выдачу избирательных бюллетеней в целях предоставления гражданам возможности голосования за других лиц. Семнадцать человек подвергнуты административным взысканиям за нарушение требования о равном избирательном праве путем голосования за другого избирателя. Пять человек привлечены к админист­ративной ответственности за проведение предвыборной агитации в день выборов.

Что касается итогов выборов в депутаты маслихатов, то, как напомнил глава ЦИК Нурлан Абдиров, их должны установить соответствующие территориальные избирательные комиссии не позднее чем в пятидневный срок со дня голосования.

Обобщенная информация об итогах выборов депутатов мас­лихатов будет рассмотрена на одном из ближайших заседаний ЦИК.

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