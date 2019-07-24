Прекратить создавать искусственный дефицит билетов на поезда поручил Токаев
Лаура Тусупбекова
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем твиттер-аккаунте сообщил, что поручил Правительству разобраться с практикой создания искусственного дефицита билетов на поезда в летний период, передает Kazpravda.kz.
"Дал поручение Правительству прекратить практику создания искусственного дефицита билетов на поезда в летний период, что создает неудобства гражданам и препятствия развитию внутреннего туризма в Казахстане", – написал Глава государства.
Стоит отметить, что в социальных сетях казахстанцы не раз поднимали вопрос о том, что в летнее время невозможно купить билеты на поезд по популярным направлениям.
В свою очередь Агентство РК по противодействию коррупции заявило, что совместно с АО "НК "Қазақстан темір жолы" принимаются меры по искоренению схем бытовой коррупции в сфере железнодорожных пассажирских перевозок.
"Идет снижение выявляемости провоза неоформленных лиц или безбилетников. С 1 июля этого года запущена новая информационная система продажи ЖД билетов. Новая программа направлена на борьбу с перекупщиками билетов. В нацкомпании уверены, что эти меры позволят искоренить искусственный дефицит билетов, особенно в период отпусков", – сказал на брифинге в Нур-Султане директор департамента по связям с общественностью АПК РК Арман Бердалин.
По его словам, главное преимущество системы – это блокировка механизма, которым пользуются недобросовестные кассиры для продажи билетов по завышенной цене.
"Благодаря новому функционалу каждый пассажир теперь имеет равный доступ к предоставляемым местам. Также закрыта возможность выкупа и перепродажи перекупщиками большого количества билетов. Если ранее один человек мог выкупить до 40 билетов, заменить список с ФИО и перепродать по более высокой цене, то теперь эта лазейка закрыта", – отметил Бердалин.
Он также сообщил, что в начале года ведомством была пресечена масштабная схема, действовавшая на территории железнодорожных вокзалов Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской областей, Нур-Султана и Шымкента.
"Так, в Мангистауской области изобличены начальник отделения криминальной полиции линейного отдела полиции станции Мангистау, который получил от начальников двух поездов взятки в сумме 90 и 30 тысяч тенге за покровительство и укрытие фактов провоза безбилетных пассажиров. В этом же регионе изобличены двое проводников, которые закупали в кассах ЖД билеты по 8 тысяч тенге и перепродавали по 25 тысяч тенге. В ВКО на станции Семей выявлен факт безбилетного провоза пассажира проводников поезда сообщением Новосибирск-Алматы", – заключил Бердалин.