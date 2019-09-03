Премьер-министр РК Аскар Мамин встретился с главой Chevron

Премьер-министр РК Аскар Мамин обсудил с председателем совета директоров компании "Шеврон" (Chevron) М.Уиртом перспективы взаимодействия в сфере нефтедобычи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра.
Глава правительства отметил, что за прошедшие годы Казахстан выстроил с компанией "Шеврон" тесное и взаимовыгодное сотрудничество. Аскар Мамин выразил заинтересованность в повышении доли местного содержания в закупках компании в реализуемых проектах.
Стороны обсудили проект будущего расширения "Тенгизшевройл" (ТШО) стоимостью 36,8 млрд долларов США. Завершение проекта в 2022 году увеличит добычу ТШО на 12 млн тонн в год.
М.Уирт представил информацию о деятельности "Шеврон" и подчеркнул продуктивность проектов компании на территории Казахстана.
Сотрудничество Казахстана с "Шеврон" осуществляется по проектам: Тенгиз (50%), Карачаганак (18%) и Каспийский трубопроводный консорциум (15%). В дополнение к добыче и транспортировке энергоносителей "Шеврон" обеспечивает работу Атырауского завода полиэтиленовых труб (АЗПТ) и Атырауского завода трубопроводной арматуры (АЗТА) и др.
Во встрече приняли участие министр энергетики К.Бозумбаев, председатель правления АО "КазМунайГаз" А.Айдарбаев и аким Атырауской области Н.Ногаев.
Глава правительства отметил, что за прошедшие годы Казахстан выстроил с компанией "Шеврон" тесное и взаимовыгодное сотрудничество. Аскар Мамин выразил заинтересованность в повышении доли местного содержания в закупках компании в реализуемых проектах.
Стороны обсудили проект будущего расширения "Тенгизшевройл" (ТШО) стоимостью 36,8 млрд долларов США. Завершение проекта в 2022 году увеличит добычу ТШО на 12 млн тонн в год.
М.Уирт представил информацию о деятельности "Шеврон" и подчеркнул продуктивность проектов компании на территории Казахстана.
Сотрудничество Казахстана с "Шеврон" осуществляется по проектам: Тенгиз (50%), Карачаганак (18%) и Каспийский трубопроводный консорциум (15%). В дополнение к добыче и транспортировке энергоносителей "Шеврон" обеспечивает работу Атырауского завода полиэтиленовых труб (АЗПТ) и Атырауского завода трубопроводной арматуры (АЗТА) и др.
Во встрече приняли участие министр энергетики К.Бозумбаев, председатель правления АО "КазМунайГаз" А.Айдарбаев и аким Атырауской области Н.Ногаев.