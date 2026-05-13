Свыше тонны топлива и оружие изъяли у подозреваемых в хищениях с объектов «Казахмыса»

Закон и Порядок
320

В МВД сообщили о пресечении схемы хищений на объектах "Казахмыса", передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации министерства, в области Ұлытау с прошлого года полицией пресечена деятельность нескольких преступных групп, причастных к хищениям с территории ТОО "Корпорация Казахмыс". В результате принятых мер возмещено 94,5% причиненного ущерба. Осуждены участники преступной группы, действовавшие под руководством местного криминалитета, которые организовали схему хищения сплавов руды с высоким содержанием драгоценных металлов.

В текущем году полицейскими раскрыто четыре кражи с крупным ущербом.

- 7 мая в ходе оперативных мероприятий задержаны подозреваемые в организации хищения с территории компании и дальнейшей реализации горюче-смазочных материалов. Изъято свыше одной тонны топлива, крупная сумма денег, транспортные средства, оружие с боеприпасами и иные вещественные доказательства, использовавшиеся в противоправной схеме. Следствие установило, что хищение осуществлялось путем фиктивных заправок спецтехники и фальсификации документов, - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Кроме того, выявлены факты содействия со стороны отдельных работников охранных структур. Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, анализ финансово-хозяйственной документации, устанавливается сумма причиненного ущерба, который предварительно может составлять особо крупный размер, добавили в МВД.

 

#хищения #Казахмыс

Популярное

Все
О делах ратных и мирных
Голос Олжаса
От отдыха дикарем к полноценному комфорту
Когда оживает история
С акцентом на долгосрочные связи
Не наставлениями, а личным примером
Случайная встреча длиною в жизнь
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Продолжится ремонт вокзалов и дорог
Новая архитектура государства
Песни, ставшие судьбой
От сеялки до спутника
От традиционного патриархата – к партнерству
Заложили экопарк
Соединяя города и страны
Пять лет на защите прав граждан
И связист, и волонтер
Незаконное строительство многоквартирных ЖК выявили в Астане
Казахстан оказался самым экономным потребителем воды в Центральной Азии
Спасибо, труженики тыла!
Музыкальный перформанс в честь Дня Победы организовали в общественном транспорте Астаны
Военные музыканты исполнили песни военных лет для Бибигуль Тулегеновой
Бектенов, Ашимбаев и Кошанов почтили память погибших в годы войны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Спектакль «Алия» представили в Астане ко Дню Победы
День матерей отмечают в Казахстане
Спикер Сената возложил цветы к памятнику Рахимжану Кошкарбаеву
Возвращение в элиту
Спикер Мажилиса возложил цветы к памятнику Талгату Бигельдинову
Основное ЕНТ стартовало в Казахстане: что важно знать абитуриентам
На днях в Зубцовском районе Тверской области были найдены останки солдата Кенемана Дидарбекова
Студенты помогают пенсионерам освоить онлайн-сервисы
На казахстанско-узбекской границе наблюдается скопление людей
Жалгас Кайролла выиграл «золото» домашнего турнира по дзюдо
Память легендарного генерала Ивана Панфилова почтили в Астане
Слово об отважной Алие
Токаев посетил военный парад в честь Дня Победы в Москве
В Алматы почтили память генерала армии Сагадата Нурмагамбетова
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебро с золотым отливом
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Путь писателя и государственного деятеля
Нотр-Дам в... Шымкенте
Задача – возвращение в элиту
«Махаббат» превращает нити в чувства
В Казахстане стартовала тематическая неделя к Национальному дню книги
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Токаев выразил соболезнование семье народного артиста Есмухана Обаева
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Голос тишины: о чем «говорят» черно-белые картины
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Над городом плывет шашлычный дым
Вручены государственные награды от имени Президента
Адвоката осудили за мошенничество и подстрекательство к даче взятки в области Ұлытау

Читайте также

Незаконное строительство многоквартирных ЖК выявили в Астане
МВД представило чек-лист по детской безопасности в Казнете
Преступную схему по выписке фиктивных счетов-фактур выявили…
Подпортил репутацию

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]