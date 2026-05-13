Свыше тонны топлива и оружие изъяли у подозреваемых в хищениях с объектов «Казахмыса»

В МВД сообщили о пресечении схемы хищений на объектах "Казахмыса", передает Kazpravda.kz

По информации министерства, в области Ұлытау с прошлого года полицией пресечена деятельность нескольких преступных групп, причастных к хищениям с территории ТОО "Корпорация Казахмыс". В результате принятых мер возмещено 94,5% причиненного ущерба. Осуждены участники преступной группы, действовавшие под руководством местного криминалитета, которые организовали схему хищения сплавов руды с высоким содержанием драгоценных металлов.

В текущем году полицейскими раскрыто четыре кражи с крупным ущербом.

- 7 мая в ходе оперативных мероприятий задержаны подозреваемые в организации хищения с территории компании и дальнейшей реализации горюче-смазочных материалов. Изъято свыше одной тонны топлива, крупная сумма денег, транспортные средства, оружие с боеприпасами и иные вещественные доказательства, использовавшиеся в противоправной схеме. Следствие установило, что хищение осуществлялось путем фиктивных заправок спецтехники и фальсификации документов, - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Кроме того, выявлены факты содействия со стороны отдельных работников охранных структур. Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, анализ финансово-хозяйственной документации, устанавливается сумма причиненного ущерба, который предварительно может составлять особо крупный размер, добавили в МВД.