Премьер: Мы должны максимально быстро вернуть пострадавших от паводков к нормальной жизни

Ситуацию с паводками в Казахстане рассмотрели вне повестки на заседании правительства под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу камбина.
Как доложил вице-премьер Канат Бозумбаев, на этой неделе ожидается пик паводка в Атырауской области. Ууровень воды в реке Жайык превысил опасные отметки на гидропостах в поселках Индербор и Махамбет. В области проводятся работы по обвалованию территории, укладке мешкотары, возведению земляных валов и откачке воды.
«Эвакопункты там должны быть готовы к приему людей в любое время суток. Силам и средствам надо быть в готовности. Министерству по водным ресурсам и акимату Атырауской области обеспечить постоянный мониторинг за уровнем воды в реке Жайык», — поручил Бектенов.
Также он распорядился четко контролировать наличие продуктов и медикаментов в двух населенных пунктах Актюбинской области, оставшихся без транспортного сообщения. В обесточенных селах – ускорить ремонтные работы.
«Кроме того, с учетом стабилизации паводковой ситуации в регионах, акиматам следует активизировать оценочные и проектировочные работы. Все мероприятия по возмещению ущерба, в том числе, по восстановлению домов и инфраструктуры, должны быть реализованы в установленные сроки. Мы должны максимально быстро вернуть пострадавших людей к нормальной жизни», — резюмировал премьер.