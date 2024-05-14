Премьер: Мы должны максимально быстро вернуть пострадавших от паводков к нормальной жизни

Ситуацию с паводками в Казахстане рассмотрели вне повестки на заседании правительства под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу камбина.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как доложил вице-премьер Канат Бозумбаев, на этой неделе ожидается пик паводка в Атырауской области. Ууровень воды в реке Жайык превысил опасные отметки на гидропостах в поселках Индербор и Махамбет. В области проводятся работы по обвалованию территории, укладке мешкотары, возведению земляных валов и откачке воды.

«Эвакопункты там должны быть готовы к приему людей в любое время суток. Силам и средствам надо быть в готовности. Министерству по водным ресурсам и акимату Атырауской области обеспечить постоянный мониторинг за уровнем воды в реке Жайык», — поручил Бектенов.

Также он распорядился четко контролировать наличие продуктов и медикаментов в двух населенных пунктах Актюбинской области, оставшихся без транспортного сообщения. В обесточенных селах – ускорить ремонтные работы.