Премьер поручил акиматам оперативно устранять нарушения при дорожных работах

В первую очередь необходимо незамедлительно реагировать на жалобы жителей, указал он

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На заседании под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрели вопросы развития автодорожной отрасли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Глава кабмина акцентировал внимание на проблеме финансирования. Так, в отдельных регионах отмечаются низкие темпы освоения выделяемых трансфертов общего характера. В качестве примеров приведены Актюбинская, Туркестанская области и Улытау.

Также был поднят вопрос четкого соблюдения сроков реализации проектов, что особенно важно в северных и восточных регионах, характеризующихся коротким строительным сезоном. В этой связи поручено принять все меры для достижения поставленных задач в сжатые сроки.

В ходе заседания правительства Олжас Бектенов акцентировал внимание на обращениях казахстанцев с жалобами на состояние дорог, в основном, местного значения.

«Жители Мугаджарского района Актюбинской области показали качество уложенного в этом году асфальта между селами Джурун и Каракол, который крошится. Жители села Коянкос Кербулакского района области Жетысу сами заставили подрядчика прекратить работы из-за несоблюдения технологии укладки асфальта. Где акиматы, почему на постоянной основе не проводится качественный контроль? В первую очередь необходимо незамедлительно реагировать на жалобы жителей», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Министерству транспорта совместно с акиматами областей поручено обеспечить завершение действующих дорожных проектов в сроки. Помимо этого отмечена необходимость своевременного проектирования и подготовки новых проектов. Для этого нужно уже сейчас заранее резервировать земельные участки.

На сегодня требуется изъятие 550 участков для начала реализации новых автодорожных проектов. Среди них «Караганда – Жезказган», «Актобе – Улгайсын» и обход города Сарыагаш.