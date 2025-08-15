Фото: МКИ

26 августа на сцене Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля в рамках своих гастролей Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая представит международную премьеру оперы Хамита Шангалиева «Хан Султан. Алтын Орда», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Гастроли приурочены к 30-летию Конституции Казахстана и проходят при поддержке МКИ РК и Министерства культуры и Генерального консульства Татарстана.

В основе сюжета – события, связанные с образованием Золотой Орды. Главная героиня Хан Султан — одна из выдающихся личностей Алтын Орды, мать великого хана Берке, третья жена Джучи хана. Она стала значимой фигурой в истории Алтын Орды благодаря своему уму, характеру и политической мудрости, сделав себя и своих сыновей ключевыми деятелями в Улусе Джучи.

Наследие Золотой Орды является духовным сокровищем, объединяющим тюркские народы, поэтому в постановку оперы внесли значительный вклад научные центры и ученые тюркоязычных стран.

В качестве научных консультантов участвовали ученые в области Золотой Орды и тюркологии. Для придания исторической достоверности в проект привлекли ученых из Казахстана, Татарстана и Турции.

В министерстве напомнили, что в ноябре и декабре 2024 года опера «Хан Султан. Алтын Орда» с успехом была представлена в Казахском национальном театре оперы и балета имени Абая и в Культурном центре Ататюрка (Стамбул), собрав аншлаги и восторженные отзывы зрителей. Предстоящие гастроли станут значимым культурным событием, которое объединит братские народы через искусство.